Tromboembolismo venoso in oncologia: 2 farmaci a confronto

Nei pazienti con cancro attivo ricoverati per un evento di tromboembolismo venoso (TEV), rivaroxaban è risultato efficace quanto apixaban nel prevenire le recidive nel corso del follow-up a breve termine, secondo i dati della serie di studi OSCAR.

Lo studio è in linea con le recenti evidenze di una revisione sistematica e di una meta-analisi che hanno rilevato che i pazienti oncologici hanno il 40% in meno di probabilità di andare incontro a TEV acuta ricorrente quando vengono trattati con anticoagulanti orali diretti (DOAC) – tra cui apixaban, rivaroxaban ed edoxaban piuttosto che con eparina a basso peso molecolare (LMWH).

Mentre questi studi randomizzati, tra cui il CARAVAGGIO, hanno confrontato i singoli DOAC con le LMWH per il trattamento del TEV associato al cancro, non erano ancora stati pubblicati studi randomizzati e testa a testa sui DOAC. È in corso lo studio COBRRA che confronta testa a testa apixaban rispetto a rivaroxaban.

Utilizzando dati sanitari elettronici de-identificati, Coleman e colleghi hanno condotto uno studio retrospettivo sul tempo trascorso dal primo evento composito di TEV ricorrente o di qualsiasi emorragia con conseguente ricovero ospedaliero in adulti con diversi tipi di tumore primario o metastatico che hanno ricevuto la profilassi con rivaroxaban o apixaban in seguito a un evento di TEV.

A 3 mesi, il tasso di eventi compositi era del 5,3% nel gruppo rivaroxaban e del 6,0% nel gruppo apixaban (HR 0,87; 95% CI 0,60-1,27). I pazienti inclusi nello studio avevano tumori che le linee guida suggeriscono essere adatti al trattamento con DOAC rispetto all’enoxaparina LMWH. Tra i tumori che non sono adatti al trattamento con gli inibitori orali del fattore Xa figurano i tumori esofagei, gastrici, colorettali, della vescica, del sistema nervoso centrale non cerebrale e le leucemie, ha osservato Coleman.

Lo studio ha incluso 2.437 pazienti, la maggior parte dei quali di età superiore ai 40 anni e inferiore ai 75 (56,9% donne), ricoverati in ospedale, nel dipartimento di emergenza o in un’unità di osservazione per un evento di TEV associato al cancro. Nel 45,6% dei pazienti, l’evento era un’embolia polmonare e/o una trombosi venosa profonda (TVP).

I tumori attivi o metastatici più comuni (prevalenza >10%) includevano la mammella (23,5%), il polmone (20,1%), la prostata (14,9%) e l’apparato epatobiliare (12,1%).. Quasi il 60% dei pazienti aveva ricevuto un trattamento per un tumore attivo entro 4 settimane dall’evento di trombosi associata al cancro. Apixaban è stato utilizzato in 1.344 pazienti e rivaroxaban in 1.093 pazienti a partire dal giorno 7 dopo l’evento di TEV. Oltre il 60% dei pazienti in ciascun gruppo di trattamento era affetto da ipertensione e circa il 10% in ciascun gruppo aveva una precedente storia di TEV.

A 6 mesi, i tassi dell’esito composito di TEV ricorrente o di qualsiasi emorragia con conseguente ricovero ospedaliero erano del 7,5% sia nel gruppo apixaban che in quello rivaroxaban. A quel punto non sono state riscontrate differenze tra i gruppi per quanto riguarda il TEV ricorrente, il ricovero in ospedale per emorragia, il sanguinamento d’organo critico o il composito di TEV ricorrente o sanguinamento d’organo critico.

Rivaroxaban è apparso efficace e sicuro almeno quanto apixaban, con una non-inferiorità dimostrata per l’esito composito di TEV ricorrente o di qualsiasi emorragia con conseguente ospedalizzazione a 3 mesi. Non è stata osservata alcuna differenza statistica in altri risultati dopo 3 o 6 mesi di follow-up.

Secondo Coleman, i risultati suggeriscono che “l’uno o l’altro è probabilmente una scelta ragionevole per il trattamento della trombosi associata al cancro”. Ha aggiunto che la decisione su quale agente scegliere – rivaroxaban una volta al giorno o apixaban due volte al giorno – dovrebbe essere basata sulla considerazione delle preferenze del paziente e su considerazioni relative all’aderenza.

