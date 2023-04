In libreria “Le arti marziali cinesi” di Peter A. Lorge

Disponibile nelle librerie “Le arti marziali cinesi” di Peter A. Lorge, Associate Professor of History alla Vanderbilt University (Nashville)

Dall’antichità al XXI secolo. Le arti marziali sono un fenomeno complesso documentato da un’enorme quantità di scritti, contrariamente alla diffusa opinione per cui l’unica fonte di conoscenza sulle loro origini e sul loro sviluppo sia la tradizione orale tramandata dai maestri. Questo libro ricostruisce la storia del combattimento in Cina, dall’Età del Bronzo ai giorni nostri. La trasformazione di abilità, tecniche e armamenti appare in controluce sullo sfondo della grande storia, l’ascesa e la caduta degli imperi, dei loro governi e dei loro eserciti. Citazioni poetiche e letterarie, insieme a storie di guerrieri famosi, permeano la narrazione, fornendo diversi punti di vista sul tema della prodezza in battaglia.

Peter A. Lorge è Associate Professor of History alla Vanderbilt University (Nashville), USA e membro fondatore della Chinese Military History Society. È autore di War, Politics and Society in Early Modern China, 900-1795 (2005) e di The Asian Military Revolution: From Gunpowder to the Bomb (2008).

Gruppo editoriale Edizioni MEDITERRANEE

Pag. 288

Formato: 17×24

brossura

25 tavole

Data di lancio 27/01/2023

ISBN 978-88-272-32262

Prezzo: € 25,00

Traduzione dall’inglese di Andrea Puglisi

introduzione di Mauro A. D’Angelo

Collana: arti marziali