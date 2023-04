Fisso torna in scena con il singolo “120”

Si intitola “ 120 ” il nuovo singolo del rapper FISSO disponibile in rotazione radiofonica e in digitale per Believe Italia

Si intitola “120” il nuovo singolo del rapper FISSO per Believe Italia, in radio e sui digital store. FISSO, al volante della sua auto spinge l’acceleratore e ci porta con sé in un viaggio emotivo a marcia indietro, in cui lotta con i ricordi di una storia d’amore finita. Una commistione di risentimento e nostalgia, affollata da interrogativi shakespeariani: è più grande la voglia di rivivere un momento di gioia passato, o la consapevolezza che accettare il dolore presente sia la cosa migliore da fare? Sentimenti antitetici che scorrono dallo specchietto retrovisore e complicano il suo ingresso nella strada dell’accettazione di una relazione al capolinea.

“L’amore è una lama a doppio taglio, così come può alleggerire l’anima, allo stesso tempo può renderla pesante come un macigno. Con questa canzone affronto la fine di una storia guardandola negli occhi, senza paura, consapevole che la musica potrà darmi le giuste risposte.” – racconta FISSO.

A differenza dei suoi brani precedenti, con “120” FISSO vira in una dimensione musicale molto più ritmata, con un inciso che resta impresso nella mente, proprio come il suo passato.

FISSO all’anagrafe Michele Errico, è un giovane artista bergamasco classe 2001 della scena urban-pop italiana. Muove i suoi primi passi nella musica all’età di 17 anni, pubblicando i suoi brani sulle principali piattaforme di streaming, totalizzando migliaia di ascolti e attirando l’attenzione di molti professionisti nel mondo della musica. Fisso approccia fin da subito il genere hip-hop e negli anni, spinto da una forte curiosità artistica, sperimenta diverse culture e sonorità. Oggi la sua musica rispecchia ambizione e rivalsa.

Nel 2022 arriva la firma con la sua prima agenzia di Management, MilanoK3, che gli permette di coltivare la sua arte.