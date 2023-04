Vendere di più grazie alla musica: i consigli di Rehegoo

La musica ha un impatto enorme sull’esperienza d’acquisto dei clienti, tanto da portare addirittura ad un aumento del 41%: i consigli di Rehegoo

La musica ha un impatto enorme sull’esperienza d’acquisto dei clienti, che si tratti di un negozio di abbigliamento, di un ristorante di lusso o di una galleria d’arte: così come l’allestimento e il design, il profumo che si percepisce entrando in un luogo o l’illuminazione della stanza, la musica è un elemento chiave, che può influenzare in negativo o in positivo un acquisto. Ciò viene definito tecnicamente Soundscaping, ossia l’arredamento sonoro, un aspetto fondamentale da inserire in una cruciale strategia di marketing sensoriale.

Il 96% dei brand che utilizzano una musica che si adatta alla propria identità hanno più probabilità di essere ricordati. Quando si tratta di vendite, quindi, un ambiente ben sonorizzato può fare la differenza. La musica gioca un ruolo cruciale all’interno di un business e la giusta colonna sonora è in grado di suscitare emozioni positive, guidando il cliente nell’esperienza di acquisto.

“La musica di sottofondo può portare a un aumento delle vendite del 41%. La musica è molto più di una piacevole colonna sonora; può essere uno strumento potente per migliorare l’esperienza della clientela e fidelizzarla, aumentare il suo tempo di permanenza e di conseguenza convertire in maniera più efficace le vendite.” – commenta Marco Rinaldo, Founder di Rehegoo.

Nel settore grocery & retail, ad esempio, la riproduzione di musica viene notata dall’84,5% dei consumatori, e il 40,8% di loro afferma di prolungare la permanenza nello spazio quando la musica riprodotta rispecchia i loro gusti. Questo vale anche per l’Hospitality (81,3%), o per il settore wellness, dove il 38,8% dei clienti afferma di essere più propenso a tornare quando la musica riprodotta è stata di particolare gradimento. Infine, i dipendenti che lavorano in ambienti in cui è presente la musica, hanno migliori prestazioni lavorative e tendono ad essere di umore migliore: un chiaro segno di benessere sul lavoro che al giorno d’oggi non può essere tralasciato.

Come scegliere quindi la musica giusta per ogni attività?

Il ritmo di un brano può avere un grande impatto sulle emozioni: un ritmo più incalzante infonde energia e tende a far sentire la clientela più partecipe. L’esposizione a ritmi elevati, come quelli presenti nella musica pop e R&B, aumentano i livelli di dopamina, alleggerendo così idealmente le giornate impegnative dei clienti, e rendendo ogni esperienza d’acquisto più piacevole. Non tutte le ore della giornata sono uguali: proporre una selezione musicale che si adatti ai momenti di massima affluenza o a particolari eventi può essere un’aggiunta efficace al business. Il tempo ha infatti un grande impatto sul comportamento dei clienti. Essere in possesso delle giuste licenze: l’aspetto legale non è da tralasciare. Non tutti sanno infatti che i servizi streaming sono esclusivamente per uso personale, lo stesso vale per i CD e i file digitali (MP3-WAV), anche a pagamento. Occorre quindi attrezzarsi per avere la licenza giusta per il proprio esercizio commerciale, o affidarsi a società terze che se ne possano occupare. Avere un buon impianto audio: un impianto audio di qualità migliora l’atmosfera dello spazio, portando i consumatori a prolungare la permanenza e aumentando anche la loro spesa media. Il tempo di reazione uditivo, infatti, è più breve rispetto a quello visivo.

Da queste esigenze nasce nel 2014 Rehegoo ( rehegoo.com/it/ ), un music service provider fondato in Polonia nel 2014 dall’imprenditore italiano Marco Rinaldo, che lavora al fianco delle aziende per fornire la musica perfetta per le loro attività, studiando le esigenze di ogni settore e cliente specifico, dall’hotellerie alla GDO passando per luxury e retail. Rehegoo dispone di ampie librerie di playlist accuratamente curate, basate sull’umore con raccomandazioni personalizzate studiate su una varietà di generi in base alle preferenze musicali dei clienti.

Il servizio di consulenza musicale di Rehegoo, Enterprise Features , comprende attività di ricerca e sviluppo interne, con un team di esperti del settore in grado di rispondere a qualsiasi richiesta e creare playlist specifiche per l’umore che possono essere perfettamente adattate ai criteri di un marchio, con una rete globale di distribuzione e installazione di con assistenza clienti 24/7. In questo modo, Rehegoo elimina il problema delle licenze musicali per le aziende aziendali attraverso i suoi abbonamenti annuali Essential, Premium e Unlimited a prezzi competitivi, che forniscono musica regolarmente aggiornata e royalty-free per aiutare a coinvolgere e intrattenere clienti e dipendenti, aumentare le vendite e risolvere le complessità legali che circondano lo streaming di musica illegale.

“Come piattaforma di servizio musicale per il mercato B2B, siamo specializzati nella produzione di musica e nella distribuzione del lavoro dei nostri artisti attraverso il nostro servizio di streaming per le aziende. Attualmente non esiste un servizio che supporti realmente gli artisti indipendenti e amiamo lavorare con marchi che vogliono farlo insieme a noi. Enterprise crea un legame diretto tra i brand e gli artisti emergenti per fornire soluzioni convenienti e immediate, dalla musica di sottofondo in negozio alle colonne sonore dei social media, aiutandoli così a creare l’atmosfera perfetta per qualsiasi ambiente.” – conclude Andrea Abbati, COO di Rehegoo.

Rehegoo ha venduto oltre 2,5 milioni di album e singoli a livello globale, è il primo produttore mondiale di musica rilassante ed è attualmente il più grande fornitore di musica indipendente di Spotify. L’azienda ha attualmente sede in Inghilterra, Italia e Polonia e conta oltre 100 dipendenti. Opera a livello globale, collaborando con aziende in tutto il mondo. Nel 2022, la music tech company ha avuto un incremento di vendite del 270% nel solo mercato italiano, insediandosi in migliaia di punti vendita.

https://rehegoo.com/it/music-for-enterprises