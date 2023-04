“The Reckoning” in prima visione su Rai 4: la trama del film

Su Rai 4 “The Reckoning” stasera in prima visione Tv. La trama del film diretto da Neil Marshall, con Charlotte Kirk, Sean Pertwee, Joe Anderson e Steven Waddington

Su Rai 4 un viaggio indietro nel tempo dalle tinte decisamente dark con l’epic thriller “The Reckoning”, in onda in prima visione martedì 18 aprile alle 21.20. Diretto dall’esperto in brividi e atmosfere tetre Neil Marshall, regista dei cult horror Dog Soldiers e The Descent ma anche degli episodi più premiati de Il Trono di Spade, The Reckoning coglie l’aspetto più crudele delle persecuzioni inquisitorie fondendolo con il cinema di vendetta.

Il film è stato presentato con successo al Fantasia International Film Festival e al London FrightFest Film Festival.

È 1665. In Inghilterra la peste dilaga causando una grande quantità di morti. Tra loro c’è il contadino Joseph che lascia la giovane moglie Grace e la loro neonata. Quando la vedova rifiuta le avances del facoltoso signor Pendleton, quest’ultimo mette in giro la voce che lei pratichi la stregoneria e che l’epidemia di peste sia causata dai suoi sortilegi. Da lì a poco, Grace viene arrestata e affidata alle attenzioni dell’inquisitore Moorcroft, che cercherà in tutti i modi di far confessare la ragazza sulla sua affiliazione al demonio.