Previsioni meteo 18 aprile 2023: cieli coperti da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 18 aprile 2023: tempo ancora instabile sull’Italia con nuvole e piogge su gran parte delle nostre regioni

Condizioni meteo instabili nelle prossime ore in Italia con piogge e temporali diffusi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Avremo ancora clima piuttosto freddo con neve a quote medie lungo l’Appennino e non andrà meglio nei prossimi giorni. L’anticiclone si rinforzerà infatti sulla Scandinavia e così aria fredda continuerà ad affluire su Europa e Mediterraneo scorrendo prevalentemente da est verso ovest. Condizioni meteo che sanno dunque molto instabili sull’Italia, prima al Centro-Sud e poi nella seconda parte della settimana anche al Nord. Fenomeni in sviluppo soprattutto nelle ore pomeridiane sui settori interni e poi in movimento verso ovest. Solo nel weekend è atteso un temporaneo miglioramento.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 18 aprile 2023.

AL NORD

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi nord-occidentali e sull’Appennino settentrionale, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge anche su Toscana e Umbria, più asciutto sulle Marche. In serata tempo in miglioramento ma con nuvolosità irregolare su tutte le regioni.

In Toscana nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di locali piogge sui rilievi, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità a tratti compatta sulle regioni peninsulari con pioviggini tra Campania e Molise, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali ed acquazzoni su tutti i settori. In serata attese residue precipitazioni su Campania ed alta Puglia, migliora altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile al mattino con nuvolosità irregolare e schiarite, locali piogge solo sulle coste tirreniche meridionali. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi, più probabili su zone interne e settori ionici. Migliora ovunque dalla serata.

Temperature minime e massime in generale rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .