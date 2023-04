Marisol Luz in radio e in digitale con “Bomb On Us”

Sound cadenzato, riff di chitarra e “BOMB ON US”. Il nuovo singolo di Marisol Luz è in radio e sulle piattaforme digitali

Sound cadenzato, riff di chitarra e BOMB ON US. Il nuovo singolo di Marisol Luz è un inno alla speranza e alla resiliente capacità di condividere il nostro più profondo desiderio di pace.

Gli occhi puntati su quella parte di mondo dimenticata da tutti. Assuefatti, come mai prima d’ora, alla barbarie della guerra, alla miseria, alla disperazione degli altri. Ingranaggi di una logica egoistica, che continua a mettere il nostro io in primo piano. E se fossimo noi al loro posto? Non chiederemmo aiuto? Non vorremmo che altre persone si potessero avvicinare per offrirci anche solo il più piccolo sostegno?

«Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ho subito sentito il bisogno di andare là. Era come se fossi stata calamitata.» spiega Marisol Luz «E allora mi sono messa alla ricerca di una fondazione, un ente, un’associazione, che mi avrebbe dato l’opportunità di fare qualcosa per gli altri.»

Parte con la sua macchina per raggiungere il convoglio umanitario. Sta via solo quattro giorni, ma bastano a piangere lacrime sommesse. Un pianto sconsolato che sgorga dagli occhi e dal cuore. Tornata a casa, la cantautrice di origine sudamericane si porta dietro un bagaglio di sofferenza e di speranza. La speranza di quelle persone che amano il proprio paese al punto da essere disposte a sopportare la fame, il freddo, la paura. Poi le parole escono da sole. Così come la melodia sullo strumentale di Daniele Torassa, il suo producer. Omar Villa mette mano alla chitarra, si ritrovano in sala di registrazione ed esplode BOMB ON US (https://www.youtube.com/watch?v=WXI5PNBj3N0).

Marisol Luz pubblica una canzone contro l’indifferenza, l’egocentrismo, il nonsense dei potenti. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, è un brano da condividere e far arrivare soprattutto a chi, alla pace, non vuole dare una possibilità.