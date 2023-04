Il film “Alex Cross – La memoria del killer” su Rai Movie: ecco la trama

Il poliziotto psicologo indaga in “Alex Cross – La memoria del killer” in onda stasera su Rai Movie: ecco la trama del film

Azione, pericolo, emozioni per la prima serata di Rai Movie che propone, martedì 18 aprile alle 21.15, “Alex Cross – La memoria del killer”. Un criminale, soprannominato Picasso, sta terrorizzando il mondo dell’alta finanza di Detroit. L’uomo giusto per catturarlo è Alex Cross, specialista in psicologia della polizia, che ha deciso di trasferirsi con la famiglia a Washington per lavorare con l’Fbi. Ma il suo progetto dovrà aspettare: non lascerà Detroit senza prima aver fatto i conti con l’assassino. Protagonista di una popolare serie di romanzi polizieschi, Alex Cross era stato interpretato da Morgan Freeman in altri due film, “Il collezionista” e “Nella morsa del ragno”.Con “La memoria del killer” si torna alle origini, e il giovane tenente, specializzato in psicologia criminale, è interpretato da Tyler Perry: una pellicola movimentata e avvincente e un personaggio di spessore che, amatissimo dal pubblico, è il protagonista di ben trenta libri gialli.