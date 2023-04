Su Rai 1 in seconda serata torna “Basco Rosso”: le anticipazioni

“Basco Rosso”, docu-serie diretta da Claudio Camarca e prodotta da Groenlandia, andrà in onda lunedì 17 aprile alle 23.25 su Rai 1

Il terzo e penultimo episodio di “Basco Rosso”, docu-serie diretta da Claudio Camarca e prodotta da Groenlandia, andrà in onda lunedì 17 aprile alle 23.25 su Rai 1. Per gli allievi che hanno passato la precedente selezione, il duro percorso per realizzare il sogno di diventare Cacciatore continua e da Livorno raggiungono Vibo Valentia.

All’interno dell’eliporto “Luigi Razza” per la prima volta incontrano quelli che per loro sono dei miti da inseguire, i veri Cacciatori di Calabria in servizio, che rivestono il ruolo di co-istruttori e li accompagnano attraverso l’intero percorso addestrativo, fornendo esempi e indicando scelte da compiere. In Calabria il gioco si fa più difficile, con prove estenuanti e maggiormente pericolose.