Previsioni meteo 17 aprile 2023: instabilità al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 17 aprile 2023: piogge sparse e locali rovesci sulle regioni del Sud peninsulare e sulla Sicilia

Dopo un weekend dal sapore invernale, con condizioni meteo all’insegna del maltempo su gran parte delle regioni centrali e meridionali, anche questa settimana si apre con maltempo al Sud peninsulare. L’isolamento di un’area altopressoria tra Scandinavia e Regno Unito, manterrà infatti attiva una circolazione fresca nord-orientale sul centro-est Europa. Lacuna barica sul Mediterraneo centrale che verrà quindi alimentata da passaggio in quota di masse d’aria fredde, responsabili di instabilità frequente, specie al Centro-sud, con acquazzoni e temporali localmente anche intensi. Tempo più stabile al nord, anche se non mancheranno locali disturbi. Temperature attese ancora al di sotto delle medie del periodo, con neve in montagna.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 17 aprile 2023.

Al Nord: Al mattino molte nuvole al Nord-Est con possibilità di deboli piogge sparse, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi centro-occidentali e Appennino settentrionale con possibiltà di locali acquazzoni, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite, residue precipitazioni sulle Alpi occidentali. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino locali fenomeni sull’Abruzzo con neve oltre i 1300 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maggiore instabilità con locali piogge o temporali su Toscana, Lazio e Abruzzo, più asciutto altrove. In serata ancora fenomeni possibili sui settori Adriatici e sul Lazio, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in lieve calo e massime senza variazioni. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali diffusi, più intensi su Puglia, Basilicata e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi specie su settori Peninsulari e Sicilia settentrionale. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .