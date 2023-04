Marlink e ABS Wavesight insieme per nuovi servizi digitali alle navi

Marlink e ABS Wavesight™ hanno firmato un accordo di collaborazione per l’utilizzo di una connettività ottimizzata a supporto di servizi e dati sulle navi dei clienti

Marlink, l’azienda di reti intelligenti e soluzioni ICT, e ABS Wavesight™, l’azienda di software as a Service (SaaS) marittimo affiliata ad ABS, hanno firmato un accordo di collaborazione per l’utilizzo di una connettività ottimizzata a supporto di una fornitura efficiente di servizi e dati sulla sostenibilità alle navi dei clienti.

L’accordo collega la rete mista di Marlink con i servizi di ottimizzazione dei viaggi e di gestione delle navi forniti da ABS Wavesight. I partner collaboreranno per consentire ai loro numerosi clienti comuni di migliorare l’uso di strumenti e applicazioni digitali utilizzando la rete ottimizzata di Marlink. “Marlink è lieta di aver concluso questo accordo con ABS Wavesight, un partner innovativo il cui approccio alle sfide dell’industria marittima e alle soluzioni necessarie è così simile al nostro – ha dichiarato Tore Morten Olsen,

Presidente di Marlink – Non vediamo l’ora di aiutare i nostri clienti comuni a godere di un migliore accesso ai servizi ABS Wavesight e di studiare come ottimizzare ulteriormente la connettività per la prossima generazione di servizi digitali”.

Insieme, le società lavoreranno per migliorare la connettività e l’integrazione di software e servizi nelle navi e nei sistemi dei clienti. Gli operatori navali potranno beneficiare di aggiornamenti dei dati più rapidi e regolari che li aiuteranno a migliorare le prestazioni delle navi e a ottimizzare l’esecuzione dei viaggi.

“ABS Wavesight è un sostenitore del settore sia per la digitalizzazione che per la decarbonizzazione, offrendo un valore ineguagliabile attraverso la sua suite di prodotti e soluzioni integrate e fornendo gli approfondimenti necessari alle navi per operare in modo più efficiente – ha dichiarato Paul Sells, Chief Executive di ABS Wavesight – Continuando a collaborare con aziende come Marlink, stiamo ampliando la nostra portata e rafforzando la nostra capacità di aiutare i clienti a ottenere visibilità sulle loro operazioni esistenti per ridurre i rischi e raggiungere l’eccellenza operativa”.

Lanciato alla fine del 2022 e costruito sulla base dell’eredità di 160 anni di innovazione e sicurezza marittima dell’ABS, ABS Wavesight combina le piattaforme leader del settore, Nautical Systems™ e My Digital Fleet™, che sono collettivamente installate su oltre 5.000 navi. Le soluzioni integrate e costruite ad hoc di ABS Wavesight garantiscono un’esperienza utente coesa che riduce i costi, migliora la sicurezza e aumenta l’efficienza complessiva.