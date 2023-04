“La Notte” di Marchi ha anche un videoclip

Su YouTube “La Notte”: atmosfere da cinema queer d’autore nei ricordi dolce-amari del nuovo videoclip di Marchi

Dopo l’anteprima su Sky TG24 è disponibile da oggi anche su YouTube il videoclip ufficiale di La Notte, il secondo singolo di Marchi.

A distanza di pochi mesi dalle suggestive immagini invernali del videoclip di Gennaio, Marchi prosegue il suo personale discorso sulla nostalgia con il brano La Notte, incorniciando un’altra storia d’amore romantica e travagliata nel formato evocativo di una polaroid. Il videoclip, diretto da Marco Serpenti (già regista per Ermal Meta, Bianco, Dente, ecc) e prodotto dalla Nostos Production, vede un cast composto da Giulia Gonella e Mariavittoria Ennati, che interpretano due giovani amanti che vivono gli ultimi istanti di una relazione difficile ambientata nel passato, nel pieno di una calda estate trascorsa in una villa isolata sul lago di Lecco. La scelta stilistica del formato cinematografico retrò del 4:3 dirige uno sguardo dolce e riflessivo sulle ombre e i pensieri ossessivi che caratterizzano la fine di un amore.

Dopo la fine di una relazione importante la notte sembra fatta apposta per far risuonare tutte quelle voci infestanti che cercano di spiegarti come sono andate le cose. Voci che vanno in tutte le direzioni, che rimbalzano da una stanza all’altra come pipistrelli impazziti. E tu le insegui tutte fino a calarti in un gorgo di ricordi con una torcia sulla testa, per scandagliare ogni angolo nascosto, ogni parola detta o non detta, alla ricerca di simboli e segnali da interpretare col senno di poi. Musica e testo li ho concepiti come se fossero questo, l’eco di una conversazione onirica, il sogno lucido di una coppia in crisi dentro al quale si analizzano errori e responsabilità. (Marchi)