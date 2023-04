Su Rai 1 dopo cena torna “Affari Tuoi” con Amadeus

“Affari Tuoi”, il game show condotto da Amadeus, torna nell’access prime time di Rai 1: tra le novità, il gioco finale “La regione fortunata”

Dopo la stagione di successo messa a segno dai “Soliti Ignoti – Il Ritorno”, da domenica 16 aprile Amadeus sarà ancora protagonista dell’access prime time di Rai1 con Affari Tuoi, il game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che torna nella fascia in cui ha debuttato e che lo ha reso celebre.

Dopo una serie di puntate speciali andate in onda in prima serata nelle scorse stagioni, il gioco dei pacchi torna, quindi, nella sua versione quotidiana con molti degli elementi che lo hanno caratterizzato in passato. In ogni puntata ci saranno venti rappresentanti delle venti regioni del nostro Paese e ogni sera uno di loro sarà il “pacchista” protagonista della puntata e avrà un pacco che conterrà un premio che, nel caso più alto, sarà di 300 mila euro.

Chi verrà estratto per giocare potrà chiamare al suo fianco, come supporto, un suo familiare o un suo amico. Nel corso della partita, il concorrente potrà ricevere delle offerte dal Dottore che, come di consueto, interverrà attraverso un telefono in studio che, in questa nuova versione del programma, si trasformerà in uno smartphone. Le offerte potranno essere trascritte da Amadeus su un cartoncino che verrà distrutto nel caso di rifiuto del concorrente.

Nuovo, invece, il gioco finale “La regione fortunata”. Quando resteranno in gara gli ultimi due pacchi, se il concorrente non sarà contento dell’evoluzione della sua partita, potrà decidere se utilizzarlo o meno. Se deciderà di farlo, avrà di fronte a sé la cartina dell’Italia, con le venti regioni illuminate: solo una conterrà 100 mila euro. Se il concorrente la indovinerà al primo tentativo, si aggiudicherà il premio. Altrimenti, avrà un’ulteriore possibilità: Amadeus dimezzerà il numero delle regioni, che passeranno quindi a dieci, ma, in caso di risposta esatta, il montepremi sarà di 50 mila euro.

Il format di Affari Tuoi – Deal or no deal – è un fenomeno a livello globale. In poco più di vent’ anni, è stato prodotto in ottantaquattro paesi per un totale di oltre 320 serie nel mondo. Da qualche anno, si sta assistendo a un ritorno in diversi paesi, tra cui, oltre l’Italia, gli Stati Uniti, la Francia, il Messico, il Brasile, l’Argentina, e altri ancora. Prossimamente tornerà anche nel Regno Unito. Nei Paesi Bassi, dove ha esordito, è attualmente in onda e, finora, sono state trasmesse più di quaranta serie.

“Affari Tuoi” è basato sul format Deal or No Deal creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V. parte di Banijay Group. ©2002 Endemol Shine IP B.V. “Affari Tuoi” è scritto da Pasquale Romano, Marco Perrone, Lorenzo Leone, Sonia Mastellone, Davide Minnella, Luca Passerini, Riccardo Ruggenini. Regia di Stefano Mignucci.