Stasera su Rai 2 “NCIS Los Angeles” e “Blue Bloods”: le anticipazioni

“NCIS Los Angeles” e “Blue Bloods” per una domenica crime su Rai 2: ecco la trama degli episodi in onda stasera

Azione ed emozioni per la serata di Rai 2, domenica 16 aprile. Alle 21, in prima visione assoluta, nuovo episodio di “NCIS Los Angeles” dal titolo “Il socio”: Paulina Kaminska, ex trafficante d’armi, aggredisce Sean Baker per rubargli una valigia piena di microchip. La vittima è il cofondatore di una start-up che crea intelligenze artificiali in esclusiva per la Marina. Rountree e Fatima si mettono in contatto con il resto della squadra, ogni attimo perso può essere decisivo. Con Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney.

A seguire, alle 21.50 in prima visione assoluta, un altro episodio della tredicesima stagione di “Blue Bloods”, intitolato “Trascorsi”: durante un’azione Joe Hill disubbidisce a un ordine del suo superiore e Frank lo traferisce per una settimana al Comando Detective che si trova al Quartier Generale. In questo modo può avere più occasioni di parlare con lui e chiarire il loro rapporto. Nel frattempo, Danny e Baez indagano su un serial killer che, dopo aver ucciso giovani donne, ne mette in posa i cadaveri con un rosario tra le mani. Con Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.