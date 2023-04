I JoyCut entrano nella scuderia della Earth/Percent di Brian Eno

I JoyCut entrano a far parte di Earth/Percent, l’associazione di beneficenza creata da Brian Eno per sostenere le organizzazioni che affrontano l’emergenza climatica

E’ ufficiale: i JoyCut entrano a far parte di Earth/Percent, l’associazione di beneficenza creata da Brian Eno per permettere all’industria musica di sostenere le organizzazioni che affrontano l’emergenza climatica. Questo annuncio segue l’inizio della collaborazione nata nel giugno scorso con la presenza del brano ThePlasticWhale nella compilation Bandcamp di Earth/Percent, uscita in occasione della giornata Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Con l’ingresso in Earth/Percent i JoyCut destineranno da ora in poi l’1% degli incassi dei loro concerti al sostegno della causa comune.

Questa la dichiarazione ufficiale della band: “La globalizzazione ha fallito. Le risorse si sono esaurite. La crescita esponenziale delle popolazioni è sotto gli occhi di tutti. Gli squilibri economici hanno creato disuguaglianze che non possono più essere colmate. Quando capiremo che questi sono gli effetti della gestione dell’uomo?”

www.earthpercent.org.

Dall’album di esordio TheVeryStrangeTaleOfMr.Man, 2007, la cui urgenza espressiva si rivolge alla devastazione umana ad opera di un ecosistema al collasso, sommersi da rifiuti, isolati in città di plastica decadenti, passando per GhostTreesWhereToDisappear, 2011, dove arrendersi ai tempi preziosi ed impercettibili della natura risulta essere l’unica via di uscita dal nichilismo profondo, fino a PiecesOfUsWereLeftOnTheGround, 2013, in cui l’umano ha oramai lasciato dietro di sé tracce indelebili della distruzione delle civiltà in favore di un regresso irreversibile intriso di tecnologia ed innovazione, i temi affrontati dai JoyCut hanno sempre avuto a cuore la sacralità di una “natura” ferocemente violata.

Attraverso esperienze narrative, ClashDay per KEXP Seattle, e performative, TEDx Verona, La Biennale di Venezia, Robert Smith’s Meltdown Festival Londra, i JoyCut si sono resi portavoce del racconto, in suono ed immagini, della crisi umana giunta al suo culmine, nascosta dai cambiamenti climatici prima e dalla oramai ineluttabile crisi ambientale.