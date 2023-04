Su Rai 2 “Vorrei dirti che” con Elisa Isoardi fa tappa a Massa di Somma

Su Rai 2 torna “Vorrei dirti che”: Elisa Isoardi sarà a Massa di Somma (NA) per incontrare Carla, casalinga 40enne che ha realizzato il suo sogno grazie al figlio Gennaro

Sabato 15 aprile, alle 14.00, su Rai2, torna “Vorrei dirti che”, il programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, con Elisa Isoardi in viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare.

Questa settimana, Elisa Isoardi sarà a Massa di Somma (NA) per incontrare Carla, casalinga 40enne che ha realizzato il suo sogno grazie al figlio Gennaro.

Quando, a soli 18 anni, Carla si innamora di Agostino e rimane incinta, pur volendo diplomarsi, abbandona a malincuore gli studi per non scontentare la famiglia e si sposa. Da subito, con suo figlio Gennaro nasce un rapporto unico e il bambino, negli anni, si dimostra estremamente maturo per la sua età. Sensibile e generoso, aiuta la mamma ad accudire la sorella minore e le sta vicino quando si ammala di artrite reumatoide. Il sostegno di Gennaro si rivela poi fondamentale quando, ben conscio del desiderio di Carla di voler concludere gli studi, la iscrive all’esame di diploma per sostenerlo con lei. I due si mettono quindi a studiare insieme: per Carla non è semplice riprendere in mano i libri dopo tanti anni ma, anche stavolta, Gennaro le dà la forza per farcela. Dopo tanti sacrifici e impegno, mamma e figlio si diplomano insieme, in una giornata indimenticabile. Carla vuole quindi dire grazie a Gennaro per il suo costante incoraggiamento e per averle dato la possibilità di riprendere quel sogno chiuso nel cassetto da troppo tempo, facendolo diventare realtà.

I protagonisti delle storie di “Vorrei dirti che” sono persone comuni che hanno contattato il programma, un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, perché, con l’aiuto di Elisa Isoardi, vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa.

In ogni puntata dello show, Elisa Isoardi arriva nella città in cui abita il protagonista della storia: insieme decidono il piatto da preparare, fanno la spesa e, una volta a casa, cucinano il piatto grazie anche all’aiuto di un cuoco, amico di Elisa. Subito dopo, Elisa convoca il destinatario della sorpresa e tutti insieme si accomodano a tavola per condividere il piatto e tornare indietro con i ricordi. In seguito, arriva il momento più sentito, con la lettura della lettera, di ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro.

“Vorrei dirti che” è basato sul format “Dinner For Mom” di proprietà di Endemol Shine Finland Oy, parte di Banijay Group. ©2017 Endemol Shine Finland Oya. “Vorrei dirti che” è un programma scritto da Elisa Isoardi, Monica Parente, Fabrizio Zaccaretti, Paola Fanuele e Flaminia Krieg. Regia di Claudia Seghetti.