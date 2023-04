Su Rai 2 Fbi e Fbi International con “Figlio fortunato” e “Stellina”

In prima serata su Rai 2 la quinta stagione di FBI e la seconda stagione di FBI International: la trama degli episodi “Figlio fortunato” e “Stellina”

La quinta stagione di “FBI” prosegue in prima visione assoluta su Rai 2 sabato 15 aprile alle 21.20 con l’episodio “Figlio fortunato”. La trama: alla centrale si presenta un ragazzo con un borsone pieno di un derivato della morfina, il Fentanyl, per chiedere alla squadra protezione per sé e per suo padre, che è stato picchiato a sangue da due spacciatori. Nel frattempo, Nina dice a Scola di volersi trasferire a Los Angeles e gli chiede di firmare dei documenti in cui rinuncia ai suoi diritti genitoriali. Interpreti Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire andrà in onda, alle 22.10, “FBI International”, seconda stagione, con l’episodio “Stellina”. È il soprannome di una modella americana che lavora nel mondo della moda a Milano e che muore precipitando dall’ottavo piano di un edificio. Quel soprannome le è stato dato dal suo amante, un uomo ricco e violento. Non ci sono testimoni e sembrerebbe che nessuno abbia visto niente, la giustizia italiana vorrebbe archiviare in fretta il caso come suicidio, ma forse un’anziana signora potrebbe rappresentare l’ultima possibilità della Fly Team per incastrare l’assassino. Interpreti Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.