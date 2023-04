Investimenti: Eden Ventures e Vento Investments uniscono le forze

Investimenti: partnership tra Eden Ventures e Vento Investments. Nasce la piattaforma alimentata dall’Intelligenza Artificiale Bug-Pilot

Eden Ventures, società d’investimento in collaborazione con i business angel di Italian Angels for Growth (IAG) e Vento Investments, Italian chapter di Exor Ventures per gli investimenti in founders italiani early stage, sono lieti di annunciare la firma di una partnership.

Con oltre 1,8 miliardi di investimenti in 323 round, pari a una crescita del 48% anno su anno e il maggior numero di round sopra i 100 milioni di euro (con la crescita più sostenuta in Europa), mai come ora il mercato del Venture Capital italiano risulta in forte risalita. E, dove gli investitori istituzionali si spostano verso le fasi Growth, Eden Ventures e Vento Investments decidono di sostenere i talenti innovativi nelle fasi primordiali dei loro progetti imprenditoriali. Una fase delicata, la prima della vita di una startup, indicata con il termine “Pre-Seed”. Una fase nella quale i quale i livelli di rischio sono più elevati, e quindi gli investimenti più contenuti e dedicati alla prototipazione e alla validazione sul mercato di una soluzione tecnologica, ma è anche la tipologia di investimento che paga, in termini di ritorno, un profitto più elevato.

“La fase PreSeed non è attualmente presidiata dalla maggior parte degli attori sul mercato e questa collaborazione è un effetto naturale dato il modello affine tra Eden Ventures e Vento Investments che investono capitali privati per affiancare i talenti tech dall’idea fino alle fasi successive in cui arrivano gli altri player dell’ecosistema” – afferma Leonardo Giagnoni, Managing Partner di Eden Ventures.

Ma la value proposition di Eden Ventures è proprio questo: l’investimento rapido. Tutto questo grazie e attraverso l’accesso a un network di angels professionali, in grado di supportare le startup anche nei round successivi, affiancando gli imprenditori dallo sviluppo dell’idea di business fino all’approccio con gli investitori istituzionali, in linea con Vento Investments che dà accesso ai partner e ai loro fondi per un supporto successivo.

L’accordo tra le due realtà ha già portato alla chiusura di un primo co-investimento: Bug-Pilot, una piattaforma alimentata dall’intelligenza artificiale che sostituisce il lavoro manuale necessario per la risoluzione dei bug. Investire nella fase Pre-Seed significa dare fiducia agli imprenditori di successo del domani, il primo step per la nascita di una nuova azienda. Una collaborazione, visti gli obiettivi condivisi di investimento tra Eden Ventures ed Vento Investments, che porterà a diversi investimenti congiunti nei prossimi anni.

La partnership tra Eden Ventures e Vento Investments ha come obiettivo quello di massimizzare i benefici legati ai processi chiave di identificazione delle start-up early-stage e del successivo investimento in termini di espansione dei rispettivi deal-flow, attraverso la collaborazione sul monitoraggio degli investimenti e un maggiore supporto operativo offerto sinergicamente alle start-up investite insieme.