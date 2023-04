Dalla Campania alla Sardegna: “Pizza Doc” su Rai 2 fa il giro delle 4 regioni

Nella mattinata di Rai 2 torna “Pizza Doc”, il programma con Tinto e Monica Caradonna, con i loro ospiti, i pizzaioli gourmet Luca Doro e Antonio Sciannamea

Seconda puntata di “Pizza Doc”. Tinto e Monica Caradonna, con i loro ospiti, i pizzaioli gourmet Luca Doro e Antonio Sciannamea, nella puntata di sabato 15 aprile, in onda alle 11.15 su Rai 2, prepareranno antipasti e pizze che avranno come ingredienti i prodotti raccontati attraverso quattro “finestre”. Quattro racconti in stile documentaristico porteranno lo spettatore in viaggio, alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, dei piatti tipici e delle eccellenze gastronomiche del Bel Paese.

La prima tappa sarà in Campania, in una tenuta dove il benessere delle mucche è messo al primo posto per produrre una mozzarella di bufala genuina. Si prosegue con un approfondimento sulla semina del grano in Sicilia e come il mestiere o, meglio, la vocazione dell’agricoltore “custode” aiuti a preservare il territorio, la tradizione e le sementi. Ci si sposterà poi in Toscana, con la finocchiona, regina dei salumi, per apprendere quali siano i segreti dietro al suo sapore caratteristico. Il viaggio si concluderà a Coros, in Sardegna, dove si conoscerà la civiltà olivicola che con il suo impegno contribuisce a realizzare un olio particolare, rinomato nell’intera regione. I pizzaioli quindi, esalteranno questi prodotti rendendoli protagonisti delle loro ricette.