“A Sua immagine” su Rai 1 racconta la storia di Vincenzo Deluci

Nel primo pomeriggio su Rai 1 torna “A Sua immagine” e racconta la storia di Vincenzo Deluci. A seguire “Le Ragioni della Speranza” in Turchia

Nella puntata di “A Sua immagine”, in onda sabato 15 aprile alle 16 su Rai 1, Lorena Bianchetti incontrerà il musicista jazz Vincenzo Deluci. La sua è una carriera avviata al successo, suona con musicisti del calibro di Lucio Dalla, Vinicio Capossela, Renzo Arbore e Avion Travel. All’età di trent’anni, di ritorno da una serata di lavoro, qualcosa va storto. Uno sconosciuto gli taglia la strada, coinvolgendo la sua vettura in un grave incidente. La diagnosi dei medici non lascia dubbi: Deluci è destinato a una vita statica, da trascorrere per lo più a letto. Ma per Vincenzo la musica è tutta la sua vita e confida al padre che desidera avere la possibilità di continuare a suonare. Il padre, meccanico di professione, inventa un sistema idraulico per far funzionare i pistoni della tromba tramite un joystick azionato dall’unica mano, che Vincenzo può muovere.

Ora Vincenzo può suonare la tromba con il suo trio, ma questa esperienza lo ha portato a pensare ad altri disabili motori come lui. Fonda la Onlus “Accordi Abili”, dove con un gruppo di esperti progetta strumenti adatti a specifiche disabilità. L’obiettivo è quello di creare sistemi personalizzati che consentano a chi ha dei deficit a livello fisico di tornare a vivere la musica.

A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. Ottava e ultima puntata itinerante in Turchia. Il viaggio si conclude al Castello di Uchisar, nel punto più elevato della Cappadocia e nella città sotterranea di Kaimakly, un labirinto di tunnel e cunicoli le cui origini risalgono ai periodi tra il VI e X secolo, un luogo che ricorda l’episodio dell’apparizione di Gesù, dopo la risurrezione quando si presenta a Tommaso e agli apostoli riuniti a porte chiuse.