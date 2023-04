YILPORT Holding rileva le operazioni nel porto di Sebenico

Oltre ai fertilizzanti, i prodotti in legno e l’alluminio sono i prodotti più movimentati nel porto. YILPORT Holding intende trasformare il porto di Sebenico in un terminal multifunzionale, che offra servizi diversificati. Nella prima fase, YILPORT avilupperà la qualità, la produttività e l’efficienza delle operazioni esistenti, installerà un’altra gru portuale mobile e aumenterà la capacità di stoccaggio del terminal. Il terminal sarà dragato da -10 metri a -13 metri di pescaggio per consentire l’accesso a navi più grandi fino alle dimensioni Panamax. Inoltre,

YILPORT installerà la terza gru portuale mobile dopo l’inizio delle operazioni di container al terminal. La seconda fase del piano aziendale proposto prevede investimenti per l’avvio dei servizi Ro-Ro e per il carico di liquidi. YILPORT Holding punta a 50 milioni di euro di investimenti in 3 fasi per sviluppare un terminal multiuso produttivo ed efficiente. Il porto di Sebenico si trova a 350 chilometri da Zagabria e a 3 chilometri dall’autostrada che collega Zagabria al Mare Adriatico.

Il terminal ha un collegamento ferroviario diretto con Zagabria. Il porto serve attualmente clienti croati e bosniaci che trasportano merci alla rinfusa e merci generiche tramite collegamenti ferroviari e stradali. Il porto dispone attualmente di 3 ormeggi a -10 metri di profondità di banchina e gestisce navi da carico generale fino a 50.000 tonnellate. Il porto offre magazzini con sistemi di trasporto e gestisce navi container da 2.000 TEU. Sotto la gestione di YILPORT, il porto di Sebenico diversificherà il portafoglio di servizi complessivo grazie alla sua posizione strategica, collegandosi ad altri porti della regione mediterranea.

YILPORT Holding ha rilevato le attività nel porto di Sebenico in Croazia. Il portafoglio di YILPORT ha raggiunto 24 terminali in 12 paesi. L’acquisizione fa parte dell’acquisizione da parte del Gruppo YILDIRIM di Petrokemija d.d., il più grande impianto di fertilizzanti in Croazia. Il porto operava come il principale porto di movimentazione di fertilizzanti del Paese.