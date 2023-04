Previsioni meteo 14 aprile 2023: al via un weekend con il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 14 aprile 2023: piogge, temporali e calo delle temperature su gran parte delle regioni nel fine settimana

Condizioni meteo instabili su gran parte dell’Italia in questo fine settimana a causa dell’arretramento dell’alta pressione che lascia spazio all’arrivo di correnti fresche e instabili. Nella giornata di oggi e nel corso del weekend avremo una circolazione depressionaria colma di aria fredda tra Balcani e Mediterraneo centrale ed inoltre è in arrivo un nuovo impulso perturbato in discesa dal Mare del Nord e che dovrebbe approfondire un minimo al suolo sul Tirreno. Questo rinnoverà condizioni meteo instabili con piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere temporalesco soprattutto lungo i settori tirrenici nella giornata di sabato e poi sulle regioni ioniche nella giornata di domenica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 14 aprile 2023.

AL NORD

Al mattino tempo instabile tra Romagna e Triveneto con piogge sparse e neve oltre gli 800-1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio residui fenomeni su Triveneto e Appennino Romagna con neve a quote medie, variabilità asciutto altrove. In serata tempo per lo più asciutto salvo isolati fenomeni sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con acquazzoni sparsi e neve oltre i 900 -1000 metri. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri, più asciutto sui settori tirrenici. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni in Abruzzo.

In Toscana tempo instabile su gran parte della regione sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, più probabili sui settori interni. Neve oltre i 1000-1200 metri sui rilievi. Temporaneo miglioramento in serata ma nuove piogge e temporali in arrivo nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati acquazzoni sui settori tirrenici tra Campania e alta Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi specie nelle zone interne, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito. Locali piogge possibili sui settori tirrenici settentrionali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .