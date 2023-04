“Piccoli crimini coniugali” in scena al San Paolo di Rivoli

“Piccoli crimini coniugali” è il titolo dello spettacolo in cartellone venerdì 14 e sabato 15 aprile al teatro San Paolo di Rivoli

Piccoli crimini coniugali (2003), testo in cui un uomo, Guido (nell’originale Gilles) al ritorno dall’ospedale dove è stato ricoverato in seguito ad un colpo ricevuto in casa sulla testa perde, almeno così dichiara, la memoria e la propria identità. Il drammaturgo scrive una commedia nera che è una amara riflessione sui problemi che possono crearsi in una coppia oramai dilaniata. Guido ragiona ma non ricorda, arrivando a non riconoscere neppure la moglie. Questa tenta di ricostruire la loro vita di coppia tassello dopo tassello, cercando di oscurarne le ombre. Lisa si sforza a ricostruirne il passato grazie agli effetti personali, le stanze della casa coniugale e così via. Una delle battute iniziali è “Questa è casa mia? E tu sei veramente mia moglie?”. E se Lisa e Guido mentissero? Attraverso serrati dialoghi, repentini cambi d’umore e continui colpi di scena non si saprà a quale dei due credere. Le interpretazioni intense e mai sopra le righe dei due attori, la regia sicura e senza sbavature di Nicola Pistoia, le luci e le sobrie scenografie firmate da Saval e da Francesco Barbera contribuiscono al successo della rappresentazione. Si comincia a ridere intorno alle 21.00.

Ingresso euro 15

Si comincia intorno alle 21.00

Informazioni e prenotazioni al numero 3472211204

rivoliateatro@libero.it