IMC Toys lancia action figures e videogioco Metazells

I Metazells di IMC Toys sono delle nuove fantastiche action figures da collezione, in vendita nei negozi di giocattoli e in edicola e anche un videogioco

C’è una bella novità in casa IMC Toys: si tratta del mondo Metazells. I Metazells sono prima di tutto delle nuove fantastiche action figures da collezione, in vendita nei negozi di giocattoli e in edicola.

I personaggi sono divisi in due diversi clan: i Woodies (i buoni) e i Wrockers (i cattivi). In tutto sono 82 guerrieri animali, tra comuni, speciali, rari e ultra rari. Ci sono poi anche 8 veicoli speciali da collezionare: 4 modelli in due colori diversi, ognuno con una funzione di battaglia speciale e con un personaggio esclusivo.

I bambini potranno inoltre costruire il proprio mondo Metazells con tronchi, passerelle e rampicanti. Chissà chi preferirà essere dei Woodies e vivere nella Foresta Zelltia o dei Wrockers e ottenere la potente energia Red Zell!

E non è finita qui, perché scansionando i codici QR sulle confezioni sarà possibile entrare nel metaverso di Metazells con gli amici Woodies e Wrockers a Zelltia. Un universo virtuale in cui i bambini potranno creare il proprio personaggio, completare tante missioni, vincere Zells e costruire mondi fantastici.

Metazells è infatti anche un videogame (per bambini dai 5 agli 8 anni) presente sulla piattaforma Roblox.

Link: https://www.roblox.com/games/11696323032/METAZELLS-JOIN-THE-BATTLE

La mission è proteggere questo mondo dai Wrockers: per questo è necessario raccogliere Zell per potenziare le proprie armi, combattere i Wrockers che vogliono impadronirsi di tutta l’energia Zell, trovare i Metachests nascosti e diventare forte abbastanza da poter riconquistare la Zona Wrocker. Sarà poi possibile completare gli Obbies per ottenere premi extra.

Inoltre, come da tradizione, IMC Toys ama portare i suoi personaggi nella dimensione dell’animazione e quindi è nata anche la serie Metazells, composta da 12 episodi (di 5 minuti ciascuno) disponibili in tv su K2 e sul canale YouTube Kitoons Heroes.

Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxXiElvy0b2SegZWObXIv_0wTbL9Do3wg

La trama? Vengono raccontate le avventure di Jazz, un ragazzino che entrerà nel metaverso di Zelltia nella forma del suo avatar animale BONE, per combattere e vivere avvincenti avventure con Woodies e Wrockers, due bande nemiche tra loro, che si contendono la preziosa energia Zells.

I Woodies vivono nella foresta e sono i custodi dell’energia che usano per alimentare tutto il loro mondo; mentre i Wrockers cercano di impadronirsene per trasformarla in potente e distruttiva energia Red Zells.

Bone entrerà come spia dei Wrockers, per aiutarli a rubare l’energia Zells; ma avventura dopo avventura scoprirà il vero valore dell’amicizia e cambierà, passando ad essere uno dei Woodies.