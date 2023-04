Formazione a distanza: CORSICEF e Algor insieme

CORSICEF®, leader della formazione a distanza, arricchisce i suoi corsi con lo strumento delle mappe mentali sviluppate da Algor, per un apprendimento più rapido ed efficace

Quante volte ci siamo trovati di fronte a un testo lunghissimo, difficile da memorizzare e capire. Quante volte abbiamo pensato di essere studenti distratti o incapaci, o quante quelle in cui si siamo sentiti lenti e senza più voglia di studiare. Il motivo? Spesso, solo l’utilizzo di un metodo di studio sbagliato, eccessivamente dispendioso in termini di tempo ed energia: in una parola, inefficace.

Ci sono soluzioni alternative? Ci sono modi per imparare ad apprendere in maniera facile e veloce, e soprattutto efficace? La risposta, fortunatamente, è sì. Con le mappe concettuali, ad esempio. Si tratta di una tecnica che supporta l’apprendimento, migliora la registrazione delle informazioni, mostra la connessione di diversi fatti e idee e favorisce la risoluzione intuitiva e creativa dei problemi.

CORSICEF® è marchio di CEF Publishing S.p.A., società italiana che fa parte del gruppo spagnolo MasterD-MEDAC, leader nel settore della formazione a distanza, potenzia ulteriormente i suoi corsi grazie all’introduzione dell’uso delle mappe concettuali, per rendere l’apprendimento ancora più immediato. Per questo ambizioso progetto, che conferma la continua attenzione all’innovazione e alla formazione degli studenti, CEF Publishing ha scelto di stringere una collaborazione con Algor, società specializzata nella formazione attraverso la costruzione di mappe mentali.

Il problema dell’abbandono scolastico in Italia

In Italia, gli studenti delle scuole superiori sono 2,7 milioni: di questi, oltre la metà frequenta un liceo (51%), poco meno di un terzo una scuola tecnica (31,7%) e il 17,3% un istituto professionale.

In una società in cui il livello di istruzione e la formazione continua è sempre più importante per il mondo del lavoro, e quindi anche per scongiurare il rischio di emarginazione sociale, il contrasto all’abbandono scolastico precoce è e deve essere un obiettivo centrale. Nell’ambito dell’Agenda 2030, l’Unione europea ha fissato un target preciso: i giovani europei tra 18 e 24 anni senza diploma superiore o qualifica professionale dovranno essere meno del 9% del totale.

L’Italia è uno dei Paesi Ue con il tasso di abbandono scolastico tra i più problematici: nel 2021, il nostro è stato il terzo Paese con più abbandoni (12,7%), dopo Romania (15,3%) e Spagna (13,3%). In Sicilia, il 21,2% dei residenti tra 18 e 24 anni (1 giovane su 5) ha lasciato la scuola prima del tempo: quasi 10 punti più della media nazionale. Anche altre due grandi regioni del Sud fanno male, collocandosi oltre quota 15%: Puglia (17,6%) e Campania (16,4%). Sono poi 5 le regioni al di sotto della soglia del 9% europeo: Basilicata (8,7%), Friuli-Venezia Giulia (8,6%), Abruzzo (8%), Marche (7,9%) e Molise (7,6%). Altre 3 sono comunque sotto quota 10%: Emilia-Romagna (9,9%), Veneto (9,3%) e Lazio (9,2%).

Le cause? Sono diverse, ma spesso spicca, tra queste, proprio la mancanza di un metodo di studio efficace. Si tratta di ragazzi e ragazze che, poi, diventati adulti, hanno bisogno di una formazione professionalizzante per accedere al mercato del lavoro. Giovani talentuosi, spesso creativi, che si rivolgono a esperti della formazione, come CEF Publishing, per accrescere le loro competenze e metterle in pratica con più sicurezza e professionalità.

Come funzionano le mappe concettuali e perché sono efficaci

Proprio per sviluppare ancora di più il talento e le capacità dei corsisti, CEF Publishing ha deciso di arricchire ulteriormente la propria offerta formativa con il metodo delle mappe concettuali.

Le mappe mentali forniscono un apprendimento significativo: uno degli aspetti critici di un corretto apprendimento è riuscire a collegare le conoscenze precedenti a quelle nuove. La mappa ci consente di trovare rilevanza tra vari argomenti, ed è una forma di apprendimento più coinvolgente e attiva.

Le mappe mentali utilizzano una struttura bidimensionale, invece del formato elenco convenzionalmente utilizzato per prendere appunti, il che permette di riassumere le informazioni in modo che siano più facili da ricordare. Il nostro cervello non memorizza facilmente informazioni come parole, frasi o paragrafi, mentre invece mantiene le informazioni come punti chiave, diagrammi e immagini. Le mappe mentali per lo studio sono utili perché funzionano in modo simile a quelle del nostro cervello.

Grazie a una schematizzazione che sintetizza le informazioni da apprendere e le collega tra loro in modo chiaro e semplice, il metodo delle mappe concettuali consente di matchare informazioni provenienti da diverse fonti, pensare attraverso problemi complessi, presentare le nozioni in modo chiaro, incrementare la propria produttività e stimolare la creatività: insomma, studiare e memorizzazione in modo facile e veloce, anche divertendosi.

I corsi CEF Publishing ancora più efficaci grazie alle mappe mentali di Algor

CEF Publishing ha scelto di integrare il metodo delle mappe concettuali di Algor in alcuni dei suoi corsi più richiesti e frequentati dedicati al Beauty.

Il mondo della bellezza e del benessere è in continua evoluzione e richiede l’impiego di nuove figure professionali sempre più formate. Con CORSICEF® gli studenti possono mettere a frutto il proprio talento e incanalare la creatività in un percorso didattico che permette di diventare, attraverso corsi di estetica a 360°, Consulente espertə di Cosmetologia, Skincare & Make up; Consulente espertə di Immagine & Style Coaching; oppure Consulente espertə di Nailcare & Art. I tre percorsi vantano la consulenza di un comitato scientifico di alto profilo, composto da riconosciuti professionisti del settore e sotto la supervisione del celebre autore di immagineDiego Dalla Palma.

I vantaggi di Algor? Algor è la prima app che aiuta a sintetizzare i testi e creare mappe concettuali in modo automatico. Gli studenti trovano nella loro area personale le mappe concettuali delle principali unità didattiche, possono studiare con queste oppure crearne online da zero a partire da testi e documenti in maniera semplice ed intuitiva. Possono anche personalizzare le proprie mappe nella lavagna multimediale collaborando con amici e colleghi, caricare i documenti e ascoltarli con il supporto della sintesi vocale. Le funzionisi basano su algoritmi innovativi in grado di elaborare i testi in automatico, sviluppati da un team di esperti in Intelligenza Artificiale.

Chi è CEF Publishing e perché i suoi corsi funzionano

CEF Publishing è leader della formazione professionale a distanza (FAD). I suoi corsi di formazione professionale offrono una preparazione su misura per i corsisti e li accompagnano in un percorso di studi personalizzato. Al termine dei corsi, gli studenti acquisiscono una preparazione d’eccellenza, diventando professionisti autentici del settore scelto.

CEF Publishing è una società BCorp che fornisce formazione a distanza sostenibile e inclusiva per dare a tutti pari opportunità di apprendimento. Ha formato oltre 50mila corsisti, i suoi supporti didattici sono supervisionati da illustri comitati scientifici, il suo metodo prevede moduli calibrati e personalizzati per consolidare lo studio con un apprendimento graduale. Integra la didattica con strumenti formativi tecnologicamente avanzati, come lezioni in live streaming e le mappe concettuali realizzate in collaborazione con Algor, i concetti e i punti chiave sono semplificati per agevolare lo studio anche di chi ha difficoltà specifiche nell’apprendimento; infine, utilizza la realtà aumentata AR+ per una fruizione immersiva dei contenuti.