Assomarinas e Aqua superPower insieme per ricariche di barche elettriche

Assomarinas e Aqua superPower annunciano la loro collaborazione per l’installazione di stazioni di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti turistici

L’Associazione Italiana Porti Turistici – Assomarinas – e Aqua superPower annunciano la loro collaborazione per l’installazione di stazioni di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti turistici della rete Assomarinas. Le due parti promuoveranno congiuntamente la nautica elettrica come beneficio per il mercato nautico e per l’ambiente.

Attraverso la partnership, Aqua superPower fornirà e installerà le sue stazioni di ricarica marinizzate ad alta potenza senza alcun costo per l’operatore del sito, creando un’infrastruttura per imbarcazioni elettriche e corridoi di ricarica lungo tutta la costa italiana. Assomarinas opera dal 1972 per creare una “rete” tra le strutture ricettive per la nautica da diporto lungo le coste italiane.

L’organizzazione rafforza lo scambio di informazioni e servizi tra gli operatori portuali turistici assistendo i membri della rete nello svolgimento delle loro attività per un costante miglioramento delle prestazioni offerte.

Assomarinas conta più di 90 porti turistici associati e la partnership con Aqua superPower supporterà i membri del Gruppo Assomarinas nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione. L’obiettivo della nuova partnership è gettare le basi per la creazione di una rete di stazioni di ricarica Aqua superPower nei porti turistici del gruppo.

“Assomarinas condivide la visione a lungo termine di Aqua superPower di un mercato della nautica elettrica in crescita ed è lieta di collaborare a questa importante transizione. I porti turistici devono essere preparati alle nuove esigenze dei diportisti elettrici e devono fornire una rete affidabile di stazioni di ricarica rapida per rendere le nuove tecnologie di propulsione elettrica più praticabili e piacevoli, a beneficio dell’intera industria nautica globale” dice Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas.