Stasera su Rai Movie “Jumanji – The next level”: la trama del film

Azione e ironia in “Jumanji – The next level” in prima serata su Rai Movie. La trama del sequel del film cult del 1995, con Dwayne “The Rock” Johnson e Jack Black

Un incredibile viaggio tra i pericoli della natura con il film fanta-action “Jumanji – The next level”, pirotecnico sequel/reboot del film cult per ragazzi “Jumanji”, del 1995. Stavolta non è il famigerato gioco di società a riversarsi nella nostra realtà, ma un quartetto di liceali a finire risucchiati all’interno dello stesso gioco, che in questo caso ha le fattezze di un videogame vintage. I quattro ragazzi si tramuteranno nei loro coraggiosi avatar e avranno solo poche ore (e un numero limitato di “vite”) per salvare il regno di Jumanji dai piani del malvagio Russell Van Pelt così da poter tornare alla loro vita.

Diretto dal figlio d’arte Jake Kasdan, “Jumanji – The next level” è il tentativo di rilanciare per le nuove generazioni un brand di culto e trasformarlo in una saga. Tra azione forsennata, ironia e grandi prove di sopravvivenza con elementi naturali e feroci animali della giungla, il film affida il suo appeal a un quartetto di attori del calibro di Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart.

“Jumanji – The next level” andrà in onda giovedì 13 aprile alle 21.15 su Rai Movie.