Danilo Pagliaro e Alessandro Cipolla in libreria con “Vita da legionario”

Fuori “Vita da legionario. Un italiano nella Legione straniera”, il nuovo libro a cura di Danilo Pagliaro e Alessandro Cipolla

Una scelta di vita non ordinaria raccontata in presa diretta: è la decisione di abbracciare la causa della Legione straniera quella che viene raccontata in questo romanzo autobiografico sui generis, attraverso il percorso di un uomo, un italiano, nella forza militare francese. È qui che si svolge la vicenda del legionario Perrini, alias Danilo Pagliaro, da un lato facendo fronte alle fatiche e ai rischi cui si sottopongono gli “uomini senza passato”, dall’altro cercando di conservare quanto di più caro esisteva al di fuori della vita militare. Non una semplice autobiografia, e nemmeno una memorialistica bellica: Vita da legionario è il racconto del primo incontro con l’amore, la morte, l’abbandono, la solidarietà, la fratellanza. Un’intera esistenza votata alla divisa leggendaria della Legione straniera.

Danilo Pagliaro

Laureato in Lettere, ha prestato il servizio militare in Italia nella Marina, per poi lavorare come rappresentante e nel settore turistico. Si è arruolato nel 1994 nella Legione straniera francese, dove ha militato nel reggimento di Cavalleria (1° Rec) per ventitré anni e mezzo, fino al congedo, raggiungendo il grado di sottufficiale (brigadier-chef).

Alessandro Cipolla

Giornalista pubblicista, ha collaborato con diversi quotidiani e mensili nella pagina Esteri e su argomenti riguardanti la Difesa. È stato addetto stampa del sottosegretario agli Esteri con delega per Medio oriente e Africa. Ha svolto il servizio militare come ufficiale di complemento. Attualmente collabora con il mensile «Raids Italia».