Il nuovo tour dei Calibro 35 fa tappa all’Urban di Perugia

Riverock winter edition annuncia la tappa umbra del nuovo tour dei Calibro 35, a Perugia il prossimo 14 aprile: appuntamento all’Urban

L’associazione Riverock annuncia un nuovo appuntamento che si aggiunge al cartellone.

Dopo l’esperienza nei teatri con “Calibro 35 plays Morricone”, che ha portato live il progetto discografico in due volumi “Scacco al maestro”, parte infatti il nuovo tour primaverile dei Calibro 35 che, il prossimo 14 aprile alle 22, arriverà anche a toccare l’Urban Club di Perugia nell’ambito dei live di Riverock winter edition, promosso dall’omonima associazione.

Un ritorno ai club attesissimo dalla stessa band e dai fan che non li vedono in questa dimensione dal 2020, quando il tour europeo era stato interrotto a causa della pandemia. È stato così spontaneo per i Calibro tirare le fila dopo questi tre anni di attività (dallo spin off dell’ultimo album “Post Momentum” alla colonna sonora della serie tv “Blanca”, fino a “Scacco al Maestro”) e riprendere in mano il discorso, chiedendosi: «Dove eravamo rimasti?», da cui prende il nome il tour.

L’unica risposta possibile sarà quella che si potrà ascoltare sul palco: i Calibro 35 ritornano infatti alle origini, coi loro strumenti vintage, come non li si vedeva da un po’ di tempo, per suonare un repertorio lungo ormai quindici anni ma anche nuovi brani inediti.

BIO – Definiti da Rolling Stone come il progetto più “cool” uscito dal nostro paese negli ultimi anni, i Calibro 35 in poco tempo sono diventati un vero e proprio punto di riferimento della scena nazionale ed internazionale, tanto da essere campionati da giganti del calibro di Dr. Dre in “Compton”, Jay-Z, The Child of lov & Damon Albarn e da vantare ormai una schiera di appassionatissimi fan in tutto il globo, che comprende personaggi del calibrodi Dj Food (Ninja Tune) e Mr Scruff.

La band, in quindici anni di frenetica attività ha mosso passi in molti campi e declinato il proprio stile unico su diverse forme di espressione musicale: non solo dischi, ma anche colonne sonore, produzioni tv, sonorizzazioni, library music, libri e spettacoli teatrali, oltre a moltissimi live in giro per tutto il mondo nei quali ha condiviso il palco con artisti del calibro di Muse, Sharon Jones, Sun Ra Arkestra e Thundercat. L’album “Momentum”, pubblicato il 24 gennaio 2020 su Record Kicks, e il suo spin-off “Post Momentum Ep” hanno rappresentato un nuovo punto di partenza per una delle formazioni contemporanee più’ apprezzate sulla scena nazionale ed internazionale, tornata nell’estate 2021 finalmente sui palchi di tutta Italia con “Post Momentum Tour”.

Sempre nel 2021 hanno lavorato al loro ultimo importante progetto, la colonna sonora originale della serie tv campione di ascolti Blanca, prodotta da Lux Vide e in onda in prima serata su Rai 1: più di 150 brani interamente composti, prodotti e suonati dai Calibro 35, che si confermano ancora una volta maestri delle colonne sonore e uno tra i progetti più interessanti e versatili del panorama italiano.

Nel febbraio 2022 tornano sul palco dell’Ariston, dopo essere stati ospiti di Ghemon nel 2019 insieme a Diodato per “Rose Viola”, questa volta con Rkomi, in un esplosivo medley di Vasco Rossi. Sempre nel 2022 i Calibro 35 lanciano un importante progetto discografico e live: “Scacco al Maestro”. Non è solo un omaggio a Ennio Morricone e alla sua straordinaria opera, è il frutto di anni di approfondimenti, ricerche, studio, un’ispirazione che è stata – letteralmente – la spinta propulsiva della nascita della band.

I Calibro 35 hanno portato il progetto anche sui palchi e nei teatri più importanti d’Italia con “Scacco al Maestro – Calibro 35 Plays Morricone”.

