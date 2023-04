Sui social spopolano i post sulla Corsica: ecco perché

“E allora la Corsica?”: su Twitter gli utenti si interrogano sul perché non sia italiana, alla luce del (curioso) ragionamento postato da Marco Rizzo del Partito comunista

“Mi chiedo, ad esempio, come mai le isole Malvinas di fronte all’Argentina, a 12mila chilometri da Londra, possano esser inglesi ed invece l’isola di Taiwan a 100 chilometri dalla costa di Fuzhou, non debba esser cinese…”. È bastato il (curioso) dubbio geografico espresso su Twitter dal presidente onorario del Partito Comunista, Marco Rizzo, per scatenare il dibattito (oltre che molte risate) e spingere centinaia di utenti a porsi analoghi dubbi amletici. E a far salire la Corsica in cima ai trend di Twitter.

E LA CORSICA ALLORA?

Se il ragionamento di Rizzo partiva dall’evolversi della situazione internazionale, quello che ne è scaturito è un dibattito molto divertito. E sì, perché il ragionamento di Rizzo ha incassato una marea di commenti ironici in risposta, la maggior parte dei quali ha scelto proprio la Corsica come paragone: “E la Corsica allora?“, scrivono in tanti. “Allora perchè la Corsica non è italiana se si vede dall’isola d’Elba?“, osserva un utente. E ancora: “Perchè la Corsica non è italiana se è a 12 chilometri dalle coste sarde?”. E c’è chi si spinge a chiamare a raccolta gli animi: “Dai Marco, riprendiamoci la Corsica“. Oppure: “E la Corsica, che dista solo 12 km dalla Sardegna, non dovrebbe essere nostra? Dai, invadiamola“.

MALTA, NIZZA, L’ISTRIA E PERFINO ZANTE

Le battute si sprecano. “Ma sì, riprendiamoci la Corsica”. E ancora: “C’hai ragione! Aridatece la Corsica“. E via un continuo: “Riprendiamoci la Corsica è più vicina alla Sardegna che a Marsiglia”. Oppure: “Ridatece la Corsica!”. L’entusiasmo dilaga su Twitter: “Andiamoci a riprendere la Corsica eccheccazzo!“. Qualcuno dice che bisognerebbe dichiarare guerra alla Francia. “Ma infatti. Daje con la Corsica, famo la guerra alla Francia“.

Qualcuno fa notare che allora però Lampedusa e Pantelleria sono più vicine all’Africa che all’Italia. Oltre alla Corsica, è citata anche Malta. Ma anche Rodi (“ingiustamente greca”), l’Istria, la Dalmazia, Nizza e perfino Zante. “Allora prendiamoci la corsica malta corfu Itaca e le isole della Dalmazia“. oppure: “Mi domando cosa aspettiamo ad annettere militarmente Corsica, Malta, Istria nonché Nizza e Savoia. Ne avremmo tutti i titoli”. E c’è chi dà la colpa (delle farneticazioni di Rizzo) alle (eccessive) “libagioni pasquali”.

