“Demetra” è il nuovo disco di Tenedle

Sussurround pubblica l’ottavo album di Tenedle, artista fiorentino di casa in Olanda. Un ritorno alla discografia consapevole e maturo che accoglie e rilancia il passato

“Cercavo elementi che rappresentassero la natura ma in senso più drammatico rispetto alle icone legate a quelle della Dea Demetra, che spesso viene rappresentata in scene pastorali.” Così Tenedle introduce Demetra, ottavo album in studio che racchiude e rilancia una consapevolezza umana e artistica capace di creare 13 brani intensi, canzoni sospese nel tempo e legate da fuoco elettrico vivo e visionario. Anticipato dal singolo The Gift uscito in coda al vecchio anno, Demetra è un album più meditativo rispetto a Traumsender. “Le canzoni, le parole, le melodie, la mia voce, hanno riequilibrato le idee iniziali e condotto il lavoro verso un disco di canzoni, una canzone d’autore contemporanea, differente.” Demetra a cinque anni dal precedente disco, conferma l’eclettismo dell’artista fiorentino di casa in Olanda, con voce avvolgente, un pop colto, all’insegna di indipendenza e ricerca.

“Demetra è innanzitutto la versione femminile del mio nome – Dimitri – perfetta per costruire un tetto sotto il quale riappropriarmi della mia parte femminile, stavolta per scrivere cose mie, senza l’aiuto della Dickinson, per esempio. La ricerca e gli studi sulle antiche culture matriarcali mi hanno ricondotto al mito di Demetra Dea e tutte le possibilità che ancora offriva per scrivere “di oggi”. Tutto ha cominciato ad avere senso. Con una parola che riconduceva anche alla mia idea sonora iniziale, la ciclicità, elemento femminile per antonomasia. Che nessuno si aspetti un disco che celebra un mito greco ma la mitologia è assolutamente ancora capace di ispirare, anche ai tempi del metaverso.” Il concept ha un fortissimo impatto visivo, strumento imprescindibile di espressione di Tenedle: “avevo bisogno di luoghi meno “terrestri” per legare il titolo anche ad un messaggio visivo di pericolo, in relazione con il nostro comportamento verso il pianeta, la nostra stessa sopravvivenza, la follia autodistruttiva delle guerre e della corsa irrefrenabile all’iper produzione. Alla fine ho trovato gli elementi, i colori e le forme giuste, si avvicinavano alle visione, e come sempre mi hanno “sorpreso”. Il contrasto tra terrore e poesia era quello che cercavo così le figure bianche di Demetra sulla copertina e le altre “in fuga”. Tutti i video dell’album utilizzano questa tecnica di sovrapposizione e doppia suggestione. Mi piace creare un filo concettuale anche in questo campo”. Il disco si arricchisce della presenza di stimati e ospiti che si sono rivelati “scoperte” umane e artistiche come: Maartje Teussink, Gina Graham, Sirena Riley e il fidato Bert Lochs.

Dopo il sorprendente successo di Traumsender, Tenedle ha seguito un corso di studi in ambito post-produzione audio per il cinema e i media in genere, e si è diplomato come Sound Designer e Media-Composer. “Ho preso coscienza e assimilato un nuovo modo di lavorare, appreso e messo in pratica varie discipline del mondo del cinema… è stato importante rinfrescare anche tutte le nozioni sulla sintesi elettronica anche se è per me una pratica quasi quotidiana. Infine ma non per ultimo, l’Orchestrazione e arrangiamento per strumenti classici. Oggi lavoro in modo molto più consapevole, ed anche la mia creatività ne ha tratto vantaggio”.



Ho cominciato a fare fotografia e film in modo sempre più accurato da quando vivo in Olanda. Il potenziale narrativo e teatrale del video è enorme e i mezzi sono accessibili oggi e i miei concerti, hanno da diversi anni questa caratteristica, ed è un elemento che ho utilizzato con ottimi risultati anche in alcune rappresentazioni teatrali a cui ho lavorato.

Demetra music & lyrics by Tenedle

produced by Tenedle

Featuring Artists

Maartje Teussink: Vocals on The Beast

Gina Graham: Vocals on Broken & Mother Earth

Sirena Riley: Vocals on Same old song

Bert Lochs: Trumpet Flugelhorn on Sister Power End of Summer & Ending Things

Tenedle Lead Vocals & Backing Vocals

Piano & Synthesisers



Fender Telecaster Acoustic Guitar

Computer & Drum programming Sound Design

Visual Concept by Tenedle



www.tenedle.com Sussurround Multimedia