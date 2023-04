Su Rai Movie in onda “I due invincibili”: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “I due invincibili”: ecco la trama del film con protagonisti John Wayne, Rock Hudson e Antonio Aguilar

È John Wayne il protagonista dell’appuntamento di Rai Movie col western, con “I due invincibili”, programmato lunedì 10 aprile alle 21.15. Questo western firmato da V. McLaglen è ambientato alla fine della Guerra di secessione, al confine degli Stati Uniti con il Messico, paese verso il quale l’ex colonnello sudista James Langdon ha deciso di condurre un gruppo di suoi soldati e le loro famiglie.

Durante il viaggio sono attaccati dai banditi e vengono difesi da un ex ufficiale nordista, John Henry Thomas, anche lui diretto in Messico dove sta portando una mandria di tremila cavalli: li vuole vendere all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo, che si era insediato in quelle terre poco tempo prima, e ha necessità di armarsi per resistere ai moti repubblicani.

I Sudisti saranno catturati da un generale rivoluzionario, Rojas, che intende impedire la consegna dei cavalli: Rojas minaccia di uccidere i prigionieri, a meno che Thomas non accetti di cedergli la mandria. Funziona bene l’incastro fra i due protagonisti, John Wayne e Rock Hudson, in questo western che risente molto dell’influenza di Sergio Leone, per l’intreccio storico e la ricercata fastosità delle riprese in esterno.