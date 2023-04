Il film “Anna” di Luc Besson su Rai 4: ecco la trama

Uno spy thriller al femminile nella prima serata di Rai 4 con “Anna” di Luc Besson: la trama del film con protagonista Sasha Luss, attrice e supermodella russa

Per il ciclo Action Pop, lunedì 10 aprile alle 21.20, Rai 4 propone “Anna”, uno spy-thriller al femminile di grande azione, firmato da Luc Besson, con Sasha Luss, Luke Evans, Cillian Murphy, Helen Mirren, Aleksandr Petrov, Lera Abova, Eric Godon, Ivan Franek, Nikita Pavlenko, Jean-Baptiste Puech, Anna Krippa. Nell’Unione Sovietica di metà anni ’80, Anna, una giovane e problematica orfana, viene intercettata da un agente del Kgb che le propone di unirsi ai servizi segreti. La ragazza viene inserita in un programma di spionaggio sotto copertura per portare a termine importanti missioni di caratura internazionale.

Una volta cresciuta, Anna viene smascherata dalla Cia che le propone una collaborazione segreta per rovesciare la gerarchia tossica in cui versa il Kgb. La ragazza accetterà di fare il doppio gioco? Scritto, prodotto e diretto dal “Re Mida” del cinema francese, Luc Besson, “Anna” è in perfetta continuità con l’idea di cinema che ha sempre contraddistinto il regista di “Léon” e “Il quinto elemento”: un cinema femminile, femminista, grintoso ed energico inserito in un contesto da spy-story che ricorda in maniera neanche troppo velata proprio uno dei suoi titoli più celebri e apprezzati, “Nikita”. Nel ruolo della protagonista una efficacissima Sasha Luss, attrice e supermodella russa che con Besson aveva già lavorato in “Valerian e la città dei mille pianeti”.