Dermatite atopica nei bimbi: dupilumab riduce gravità di malattia

I bambini con dermatite atopica trattati per 28 settimane con dupilumab hanno mostrato miglioramenti sia della severità dei sintomi che dei biomarcatori sierici associati alla gravità della malattia, con un buon profilo di sicurezza e tollerabilità. Sono i risultati di uno studio olandese pubblicato sulla rivista Pediatric Allergy and Immunology.

La dermatite atopica è una comune malattia infiammatoria della pelle caratterizzata da lesioni eczematose ricorrenti e prurito intenso. Una recente indagine internazionale e trasversale nella popolazione pediatrica generale ha mostrato una prevalenza autodichiarata a 1 anno di età fino al 20,1%, in forma severa in meno del 15% dei casi. Dato che la malattia è associata a un elevato impatto sulla qualità della vita tanto per i bambini che ne sono affetti quanto per i caregivers, è importante un’adeguata terapia di mantenimento per ottenere il controllo a lungo termine della patologia, hanno premesso il primo autore Esmé Kamphuis e colleghi del dipartimento di dermatologia presso il Centro medico universitario di Groningen nei Paesi Bassi.

Per valutare la gravità dell’eczema e la risposta al trattamento, i biomarcatori sierici possono essere utilizzati come misurazione oggettiva dell’esito. Negli adulti sono diminuiti significativamente durante il trattamento con dupilumab, ma sono disponibili pochi studi di pratica clinica quotidiana sull’effetto del farmaco nei pazienti pediatrici e mancano dati riguardanti l’effetto del trattamento sui biomarcatori sierici in questa popolazione.

Uno studio su bambini e adolescenti con eczema

Lo studio ha coinvolto 16 bambini di età compresa tra 6 e 12 anni e 45 adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni (complessivamente 49,2% maschi, età media 14 anni) con dermatite atopica da moderata a grave. Il 68,9% dei pazienti presentava due o più comorbilità atopiche.

I partecipanti sono stati visitati al basale e dopo 4, 16 e 28 settimane di trattamento sottocutaneo con dupilumab tra marzo 2020 e luglio 2022. Gli adolescenti che pesavano meno di 60 kg hanno ricevuto una dose di carico di 400 mg seguita da 200 mg ogni 2 settimane, mentre quelli con più di 60 kg di peso hanno ricevuto una dose di carico di 600 mg seguita da 300 mg ogni 2 settimane. I bambini di peso compreso tra 15 kg e 60 kg hanno ricevuto una dose di carico di 300 mg, seguita da una seconda dose da 300 mg 2 settimane dopo e poi 300 mg ogni 4 settimane.

Miglioramento della gravità della malattia

Complessivamente i punteggi medi dell’Eczema Area and Severity Index (EASI) sono scesi da 20,2 a 6,4 (P<0,001). Il 75,4% dei pazienti ha inoltre ottenuto un miglioramento di almeno il 50% nel punteggio EASI, il 49,2% ha ottenuto un miglioramento di almeno il 75% e il 24,6% di almeno il 90%.

Il 36,1% dei pazienti è stato classificato come guarito/quasi guarito in base a un punteggio di 0/1 nell’Investigator Global Assessment (IGA). I punteggi medi del prurito nella scala di valutazione numerica (NRS) sono migliorati passando da 6,4 a 3,5 e i punteggi del Patient-Oriented Eczema Measure (POEM) si sono ridotti da 19,5 a 9,6 (P<0,001 per entrambi).

In aggiunta sono migliorati di almeno 4 punti i punteggi relativi al prurito nel 45,3% dei pazienti, il punteggio NRS del dolore nel 77,4% dei casi e il punteggio POEM nell’84,7% dei partecipanti. I ricercatori hanno anche rilevato che l’86,9% dei pazienti ha raggiunto almeno un punteggio limite assoluto che indica una malattia controllata dopo 28 settimane di trattamento.

Ulteriori indicatori di risultati positivi includevano una diminuzione del 50,8% nel numero di pazienti con privazione del sonno tra il basale e la settimana 28 (OR = 0,1, P<0,001) e l’assenza di qualsiasi differenza significativa tra le settimane 16 e 28 per tutte le misure di esito.

Tutti i 20 soggetti che erano in terapia immunosoppressiva orale sono stati in grado di interrompere questo trattamento entro la settimana 16, 15 dei quali lo hanno fatto entro la settimana 4.

Miglioramento dei biomarcatori sierici

L’analisi di 19 biomarcatori associati alla gravità in 17 pazienti ha mostrato riduzioni significative dei livelli di IL-2-receptor alpha, periostina, thymus and activation regulated chemokine (TARC) e pulmonary and activation-regulated chemokine (PARC) tra il basale e la settimana 4. TARC e PARC hanno continuato a diminuire significativamente fino alla settimana 16.

È stato osservato un aumento significativo dei livelli di interleuchina (IL)-4 dal basale alla settimana 4 (mediana 0,3 pg/ml vs. 1,73 pg/ml; P<0,01) e una leggera diminuzione fino alla settimana 16 (mediana 0,83).

C’è stata anche una significativa diminuzione dell’eotassina-3, un marker di attrazione degli eosinofili, dal basale alla settimana 4 (mediana 5,16 vs. 0,46, P<0,05) con ulteriore stabilizzazione alla settimana 16. Entro la settimana 16 i livelli mediani di eosinofili nel sangue erano aumentati da 0,64 × 109/l a 0,83 × 109/l.

Sicurezza in linea con il profilo noto del farmaco

Il profilo di sicurezza di dupilumab era in linea con quanto rilevato negli studi precedenti. Complessivamente il 44,3% dei pazienti ha manifestato almeno un effetto collaterale, più comunemente congiuntivite (16,4%) e cefalea (6,6%). Cinque soggetti hanno interrotto il trattamento alla settimana 28, due dei quali per paura degli aghi, due per un effetto collaterale (congiuntivite e congiuntivite/limbite) e uno per inefficacia.

Sulla base di questi risultati i ricercatori hanno concluso che la gravità della malattia, i sintomi associati alla malattia e i biomarcatori sierici associati alla gravità sono tutti migliorati in modo sicuro con dupilumab tra i bambini con dermatite atopica fino a 28 settimane.

Referenze

Kamphuis E et al. Dupilumab in daily practice for the treatment of pediatric atopic dermatitis: 28-week clinical and biomarker results from the BioDay registry. Pediatr Allergy Immunol. 2022 Dec;33(12):e13887.

