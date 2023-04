“Cerimonia” è il nuovo singolo di GARA2 (Lantern / Generic Animal): un rapporto in crisi celebrato sotto la pioggia battente

“Cerimonia” è il nuovo singolo di GARA2, una discussione fra una coppia in crisi sfocia in un’amara presa di coscienza, un temporale improvviso celebra un rapporto ammettendone intimamente i limiti.

GARA2, è il progetto solista del riminese Michael Barletta (membro e autore dei Lantern e chitarrista nei live di Generic Animal) dove l’imprinting emo-screamo romagnolo incontra i suoni sintetici e l’approccio moderno di una Milano ostile e industriale. Questo singolo, come i due precedenti nasce grazie al contributo di vari amici: i testi sono stati scritti insieme a Francesco Lampredi (session bassist per: Golpe, Leute, M!R!M!, Brothers in Law) e la produzione è affidata a Steve Scanu a cui si aggiungono le batterie programmate da Fight Pausa.

Fra confidenze e non detti Michael interpreta in solitaria un dialogo che oscilla tra la volontà di riavvicinarsi e la tentazione di “farla finita”, fra la necessità di proteggersi e il desiderio di mettersi a nudo. Una canzone che, nel momento più doloroso, abbatte ogni difesa per non non nascondersi più. Un malinconico arpeggio di chitarra scandisce i secondi come le gocce di pioggia sul cappuccio della felpa. Le batterie riverberate e rarefatte aggiungono un colore inaspettato e sfumature urban ad una produzione scura e eterea ma allo stesso tempo avvolgente.

Questo terzo singolo chiude un piccolo trittico di canzoni registrate durante l’estate 2020 e pubblicate da marzo 2022 con “Brucia” a cui è seguita “Sindrome” a settembre. A inizio 2023 i tre brani verranno stampati in una tape in edizione limitata, per chiudere la prima fase di questo progetto compattandola in un micro-EP d’esordio e iniziare a lavorare su nuovo materiale.