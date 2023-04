Viola Violi online con una nuova canzone

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “QUESTA NON SONO IO” (Mostri), il nuovo singolo di Viola Violi distribuito da Ada Music

L’artista toscana, attualmente di base a Roma, torna con una nuova release, prodotta da Pave (Matteo Pavesi), che apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico.

“QUESTA NON SONO IO” (Mostri) è un brano dalla forte spinta liberatoria in cui l’autrice, con i suoi versi ispirati, racconta il rapporto con i suoi demoni interiori rivelando la chiave per affrontarli e mandando un messaggio di sostegno a tutti coloro che sono vittime di questo genere spettri che infestano la nostra psiche. L’artista spinge, così, l’ascoltatore ad uno spunto di riflessione riguardo il superamento di una condizione di paura grazie alla consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie armi.

Su una brillante produzione dalla wave urban e dall’atmosfera ipnotica firmata da Pave, Viola Violi alterna con disinvoltura linee melodiche dal sapore r’n’b’ a versi squisitamente rap dando prova di tutta la sua versatilità e portando un’attitudine fresca e coinvolgente.

“QUESTA NON SONO IO” (Mostri), si preannuncia come il primo quadro di un disegno più ampio: l’artista ha in serbo delle sorprese per i suoi ascoltatori nei prossimi mesi di questo 2023. Nulla esclude, infatti, che questa release possa divenire parte di un vero e proprio progetto ufficiale composto da più brani tra loro collegati.

Dopo il successo del singolo “Come Rita”, pubblicato nel 2021 e dopo l’ultima release “Facile Alle Lacrime”, pubblicata lo scorso settembre 2022, con questo singolo accattivante, Viola Violi è tornata per prendersi lo spazio che merita nel panorama urban e r’n’b’ nazionale.

Il brano è stato registrato presso “Studio Nero” (Roma) da Massimo Colagiovanni, mix e master sono a cura di Pave (Matteo Pavesi), mentre l’artwork è stato realizzato da Ivana Stella.