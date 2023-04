Su Rai 4 il film “Il mistero del Ragnarok”: ecco la trama

“Il mistero del Ragnarok”, avventura e fantasy per una prima serata in famiglia su Rai 4: ecco la trama del film

Una serata per tutta la famiglia all’insegna dell’avventura me del fantastico per la prima serata di Rai 4 con il film “Il mistero del Ragnarok”, in onda domenica 9 aprile alle 21.20. Firmato dal norvegese Mikkel Brænne Sandemose, il film racconta il mito norreno del Ragnarǫk.

L’archeologo studioso dei Vichinghi Sigurd Svenson, in seguito a un ritrovamento che potrebbe per sempre cambiare la storia dell’umanità, parte per una spedizione nel Finnmark, al confine tra Norvegia e Russia. Al suo fianco ci sono i suoi due figli, il fidato assistente Allan, l’esperta Elisabeth e Leif, una guida senza scrupoli.

Capace di cogliere importanti suggestioni dalla mitologia norrena fondendoli con il cinema d’avventura e la spettacolarità del fantasy, “Il mistero del Ragnarok” si è contraddistinto nei più importanti festival dedicati al cinema fantastico collezionando anche diversi riconoscimenti. “Il mistero del Ragnarok” (Norvegia, 2013) di Mikkel Brænne Sandemose, con Pål Sverre Hagen, Nicolai Cleve Broch, Sofia Helin, Bjørn Sundquist, Maria Annette Tanderød Berglyd, Julian Podolski.