Su Rai 3 e Rai Italia torna “Il Borgo dei Borghi”

In prima serata su Rai 3 e Rai Italia il ritorno del programma “Il Borgo dei Borghi”: venti ‘perle’ italiane a contendersi il titolo

I borghi più belli d’Italia tornano a sfidarsi domenica 9 aprile alle 21.20 su Rai 3 e Rai Italia con “Il Borgo dei Borghi”, il programma di Rai Cultura che anno dopo anno conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese. Per gli appassionati del patrimonio artistico, delle grandi o piccole storie dei nostri paesi, per gli amanti delle specialità culinarie o artigianali, delle escursioni o delle feste paesane, si tratta di luoghi eccezionali da scoprire e magari visitare durante le vacanze.

Al timone della gara, Camila Raznovich affiancata da una giuria di esperti formata da: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi. Anche quest’anno ad aspirare al titolo di Borgo dei Borghi sono venti località, una per ciascuna regione italiana.

Venti luoghi selezionati per la loro bellezza, l’architettura, per la qualità della vita. In questa edizione i borghi in gara sono: Casoli (CH) in Abruzzo; Miglionico (MT) in Basilicata; Diamante (CS) in Calabria; Cetara (SA) in Campania; Bagnara di Romagna (RA) in Emilia-Romagna; Marano Lagunare (UD) in Friuli-Venezia Giulia; Ronciglione (VT) nel Lazio; Campo Ligure (GE) in Liguria; Bellano (LC) in Lombardia; Esanatoglia (MC) nelle Marche; Monteroduni (IS) in Molise; Castagnole Delle Lanze (AT) in Piemonte; Castro (LE) in Puglia; Sant’Antioco (CI) in Sardegna; Salemi (TP) in Sicilia; Campiglia Marittima (LI) in Toscana; Bondone (TN) in Trentino-Alto Adige; Citerna (PG) in Umbria; Issogne (AO) in Valle d’Aosta; Possagno (TV) in Veneto.