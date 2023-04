Su Rai 2 gioco di squadra per i team di NCIS: la trama degli episodi

Gioco di squadra per i team di Ncis in onda stasera su Rai 2: i protagonisti a lavoro insieme per un’indagine ad alto rischio

Da Washington a Los Angeles passando per le Hawaii, gioco di squadra per NCIS: su Rai 2, domenica 9 aprile, in prima visione assoluta e in prima serata, a partire dalle 21 i tre team di NCIS, NCIS HAWAI’I e NCIS LOS ANGELES saranno a lavoro insieme per risolvere un caso ad alto rischio. Un’unica indagine che si dipana lungo tre episodi pensati nel ventesimo anno di vita della serie che racconta le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa, per regalare emozioni, grande azione, situazioni inattese e colpi di scena al proprio pubblico.

A Washington, sede del Naval Criminal Investigative Service, per partecipare alla festa di pensionamento del loro amato istruttore del Fletc, Dale Harding, soprannominato “il Professore”, arrivano Jane Tennant e Jesse Boone dalle Hawaii, e G. Callen e Sam Hannah da Los Angeles. Alla vigilia del festeggiamento accade un evento drammatico: Harding viene trovato morto nel suo appartamento, sembrerebbe si sia suicidato sparandosi un colpo alla testa. Tutti sono increduli, ma anche sospettati, non c’era nessun motivo che potesse spingere il Professore a compiere un gesto simile.

Proprio da Washington, città di azione della serie madre NCIS, e da un caso apparentemente semplice, prende l’avvio un’indagine complessa e articolata che si sviluppa in tre luoghi diversi degli Stati Uniti e che richiede l’impegno di tutte e tre le squadre per essere risolta. Nelle Hawaii alcuni agenti – Jane Tennant, Jimmy Palmer e Sam Hanna – vengono rapiti dalla CIA, rivelando così un collegamento tra gli eventi criminali e l’ombra inquietante di una cospirazione internazionale che ha origine in tempi molto lontani e che sembrerebbe riguardare anche il passato di Hollace Kilbride. L’ammiraglio nel frattempo scompare e il Direttore Vance invia a Los Angeles gli agenti Alden Parker, Nick Torres, Lucy Tara e Jane Tennant per fare gioco di squadra aiutando i colleghi nelle ricerche.