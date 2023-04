Su Rai 1 Pasqua in Basilicata con Linea Verde

Pasqua in Basilicata con la nuova puntata di “Linea Verde” in onda nella mattinata su Rai 1: il Parco dei Palmenti in primo piano

Nella puntata in onda domenica 9 aprile, alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia, “Linea Verde” celebra la Santa Pasqua viaggiando in Basilicata, attraverso un territorio ai più sconosciuto e fuori dalle tradizionali rotte turistiche, che da Potenza si spinge verso Nord-Est fino ai margini della Valle del Bràdano. Un itinerario in una provincia misteriosa ma vivace, ricca di storia, tradizioni ed antiche sapienze contadine. Con Peppone si andrà subito ad Oppido Lucano, paese natale del papà, per un’apertura con l’arte sacra all’interno delle Grotte Rupestri di Sant’Antuono, accompagnati dalla giovane banda musicale del paese.

Beppe Convertini inizierà invece il suo percorso ad Acerenza, per raccontare l’antica tradizione della colomba pasquale, preparata dalle sapienti mani del celeberrimo pasticcere locale Vincenzo Tiri. Poi Peppone andrà nell’antico borgo di Pietragalla a mostrare il Parco dei Palmenti, un sito monumentale unico che testimonia una millenaria produzione di vino e a Tolve, paese famoso per la devozione a San Rocco, dove il genio eroico contadino si adopera ancora oggi per la salvaguardia di alcuni tesori agricoli locali, come l’incredibile pomodoro ciettaicale che vegeta senza bisogno d’acqua.

Inoltre, si renderà omaggio al vecchio cinematografo di Oppido Lucano, dal quale è nato il sogno visionario di Gaetano Martino, un grande appassionato di cinema: la Cineteca Lucana, forse la più ricca e fornita cineteca del mondo. Beppe Convertini mostrerà invece il prezioso centro storico di Acerenza, per spostarsi poi nel vicino parco-natura, sede di un allevamento di alpaca andini.

Da qui raggiungerà Irsina, unica località della puntata nella provincia di Matera, per visitare un allevamento di suini neri autoctoni e per raccontare come la ricchezza d’acqua del paese sia diventata lo spunto ispiratore per la produzione di birra artigianale da parte di un giovane imprenditore lucano. Sulle note della tradizionale fisarmonica di Agostino Gerardi, noto folksinger potentino, il viaggio si concluderà nei vicoli del centro storico di Oppido Lucano, dove un gruppo di mamme “sfoggerà” la gastronomia pasquale tradizionale di questi luoghi. Ad arricchire il racconto della domenica lucana, ci sarà anche Francesco Gasparri, in azione lungo un tragitto di trekking sul Monte Vulture.