Previsioni meteo 9 aprile 2023: Pasqua con l’ombrello

Le previsioni meteo di oggi, domenica 9 aprile 2023: piogge e temporali nel pomeriggio sul Nord-Est, regioni del Centro e parte del Sud

Dopo un Sabato Santo caratterizzato da condizioni meteo instabili al Centro e al Sud, anche il giorno di Pasqua ci costringerà a tenere l’ombrello a portata di mano. Nella giornata di oggi avremo una circolazione instabile e fresca tra Mediterraneo centrale, Balcani ed Europa orientale. Questo porterà acquazzoni e temporali soprattutto di stampo pomeridiano, sia sulle regioni centro-meridionali che al Nord-Est, con fenomeni più probabili e intensi nelle zone interne. Più stabile la giornata di Pasquetta, con acquazzoni e temporali relegati al Sud e alla Sicilia. Al Centro-Nord avremo anche ampi spazi di sereno e con temperature in lieve aumento su valori vicini a quelli del periodo, mentre al Sud continueremo ad avere temperature sotto la media..

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 9 aprile 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con locali piogge solo sulla Romagna. Al pomeriggio deboli precipitazioni sulle Alpi, stabile altrove con nuvolsità alternata a schiarite. In serata tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge sull’Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1600 metri. In serata tempo asciutto con addensamenti in transito e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su settori Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi, maggiori schiarite sulla Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile specie su Calabria e Sicilia. Neve fino a 1000-1300 metri sui rilievi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .