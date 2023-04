“Kilimangiaro” su Rai 3 in viaggio dall’Islanda alla Polinesia

Da Ventotene alla Polinesia, passando per l’Islanda nel pomeriggio su Rai 3 a “Kilimangiaro”, il programma condotto da Camila Raznovich

Da Ventotene alla Polinesia, passando per la Norvegia. Questi i luoghi di cui si parlerà domenica 9 aprile alle 17.15 su Rai 3 a “Kilimangiaro”, il programma di viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich, che guiderà i telespettatori intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione. In collegamento da Reykjavík ci sarà Roberto Luigi Pagani che, dopo aver insegnato Linguistica e Paleografia all’Università d’Islanda, si occupa di far conoscere la cultura islandese attraverso blog, social e libri.

Ospiti di “Kilimangiaro” saranno Yuri Basilicò e Chiara Furlanetto, due viaggiatori che camminando hanno compiuto il trekking più lungo del mondo: il sentiero “Italia”, di 7.850 chilometri in 365 tappe. La giornalista e divulgatrice Barbara Gallavotti parlerà invece della nuova edizione di “Quinta Dimensione”, un viaggio in quattro puntate che parte sabato 15 aprile in prima serata su Rai 3 per raccontare, con un linguaggio accessibile, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Ancora, Mario Tozzi farà un viaggio alla scoperta delle meraviglie che hanno un minimo comun denominatore: sono tutti Patrimoni dell’Unesco. Infine, come ogni settimana, al desk dei viaggiatori ci saranno Floriana Pastore e Maria Iodice, le autrici prestate alla telecamera che, oltre a svelare posti poco noti ai quattro angoli della terra, visiteranno l’Italia con esperienze in prima persona.