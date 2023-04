Omero non piange mai: su Rai 5 la “Piccola Odissea” di Andrea Pennacchi

Il teatro di Andrea Pennacchi con “Piccola Odissea”, in onda sabato 8 aprile alle 21.15 in prima visione su Rai 5

L’Odissea è stata definita “un racconto di racconti”, una maestosa cattedrale di racconti e raccontatori, attraversata da rimandi ad altre storie, miti, in una fitta rete atta a catturare il lettore. Proprio il suo essere costruita mirabilmente per la lettura, però, la rende difficile da raccontare a teatro, ricca com’è. In “Piccola Odissea”, in onda sabato 8 aprile alle 21.15 in prima visione su Rai 5, Andrea Pennacchi ha pensato di restituirne il sapore di racconto orale proponendone una versione a più voci, che potesse dare il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio. Pochi ricordano, infatti, che gran parte della storia si svolge nell’arco di pochi giorni, tra la partenza di Odisseo da Ogigia e il suo trionfo contro i proci e il ricongiungimento con moglie, figlio e padre.

Il resto della storia, la parte più conosciuta, è raccontata, da aedi, dai suoi vecchi compagni, da Telemaco e Penelope, e da Odisseo stesso. La “Piccola Odissea partirà così dalla capanna dei racconti, quella capanna del chiaro Eumeo, principe e guardiano di porci, in cui inizia la vera e propria riconquista di Itaca da parte di Odisseo. “Una ‘Piccola Odissea’ – dice Andrea Pennacchi – è un sogno che nutrivo da molto tempo, ma per il quale trovavo delle difficoltà in quanto l’Odissea è caratterizzata da numerosissime voci narranti ed era difficile per un uomo solo raccontarla. Poi ho trovato la chiave”.

Come “Eroi”, anche “Piccola Odissea” fa parte di “Omero non piange mai” di Teatro Boxer, la compagnia con cui Pennacchi da 15 anni produce spettacoli e lezioni spettacolo, oltre a gestire festival e progetti culturali. Le musiche sono di Giorgio Gobbo con la consulenza musicale Carlo Carcano. Con con Giorgio Gobbo (chitarra e voce), Gianluca Segato (lap steel guitar) e Annamaria Moro (violoncello). Live painting di Vittorio Bustaffa.