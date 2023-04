Nella mattinata di Rai 2 debutta “Pizza Doc”: le anticipazioni

Tra cucina e territorio con Tinto e Monica Caradonna: nella mattinata di Rai 1 la prima delle dodici puntate del programma “Pizza Doc”

A partire da sabato 8 aprile comincia una nuova avventura televisiva in compagnia di Tinto e Monica Caradonna: “Pizza Doc”. Il primo, di una serie di dodici appuntamenti che, ogni sabato, dalle 11.15 alle 12.00, saranno dedicati alla regina delle nostre tavole: la pizza. Il nuovo programma di cucina e territorio che Rai 2 “sforna” per gli appassionati del genere.

Pizza è la parola italiana più conosciuta al mondo, mentre “Doc” ha una doppia funzione interpretativa: certificare che è un programma di qualità e, soprattutto, rimarcare la naturale predisposizione allo stile documentaristico che contraddistingue i servizi esterni. Sarà l’occasione per immergersi nel mondo della pizza italiana. Un modo per conoscere i segreti dei maestri dell’arte bianca e rimanere ammirati dall’armonia degli impasti e dalla fantasia degli abbinamenti in chiave locale; ma sarà anche un gustoso pretesto per fare cultura “deliziandoci” con i “mini documentari” lanciati da Tinto e commentati da Monica che avranno lo scopo di farci scoprire aneddoti e curiosità legati a prodotti che hanno un legame viscerale e storico con il proprio territorio.

In ogni puntata Tinto, Monica e i loro ospiti, due pizzaioli sempre diversi, dovranno ideare antipasti e pizze che avranno come protagonisti i prodotti raccontati attraverso i servizi esterni. Dagli impasti, alla farcitura finale, passando ovviamente per i segreti di una buona cottura, mostreremo tutto quello che avreste voluto sapere sulla regina del food italiano e che nessuno vi ha mai svelato prima. Agli “ingredienti” del programma si aggiunge l’alchimia tra i due conduttori che, grazie alla loro amicizia e alla loro comprovata esperienza maturata sul “campo” e nei “campi”, rendono “Pizza Doc” un appuntamento divertente e imperdibile.