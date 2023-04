Luana Augusta Nebuloni pubblica “Eterna è la notte”

Perdere una persona cara è sempre un’esperienza difficile e traumatica. Perdere l’amata madre per l’autrice lo è stato in modo particolare e ha così deciso di dare voce ai suoi turbamenti e ai suoi malesseri in questa breve e intensa raccolta di poesie. Con i pochi componimenti adolescenziali all’inizio, con i quali delinea un’idea di vita romantica ma disincantata ci farà sprofondare poi, con i componimenti legati alla morte della madre e alla vita subito dopo, nell’abisso del dolore, ma anche dell’accettazione della morte. Luana Augusta Nebuloni ci guida in un ideale e doloroso percorso di elaborazione del lutto in cui le tenebre sembrano fare da padrone e in cui la morte sembra avvolgere ogni cosa come in una eterna notte. Dove le rime e i versi liberi si incatenano impetuosi e graffiano. L’autrice saprà, così, condurci al cospetto delle paure che albergano in ognuno di noi.

Luana Augusta Nebuloni nasce a Milano nel 1989 e fin da bambina si appassiona alla scrittura, coltivando tale passione anche negli studi universitari.