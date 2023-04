“Confraternita” e “Un bugiardo patentato”: su Rai 2 FBI e FBI International

In prima serata su Rai 2 torna l’appuntamento con le serie Tv FBI e FBI International: la trama degli episodi “Confraternita” e “Un bugiardo patentato”

Prosegue – sabato 8 aprile alle 21.20 su Rai 2 – la quinta stagione in prima visione assoluta di “Fbi”, la serie che racconta le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, l’unità di investigazione altamente specializzata che mette a disposizione la propria esperienza e competenza tecnica su casi difficili e importanti per mantenere New York e gli Stati uniti al sicuroSu Rai2, sabato 8 aprile. Nell’episodio “Confraternita” due uomini rapinano un camion pieno di nitrato d’ammonio, ingrediente principale per la costruzione di grandi bombe.

La squadra scopre che questa rapina è collegata ad un gruppo di terroristi in cui Maggie sta provando ad infiltrarsi, la Confraternita Norseman. Si scoprirà che il fabbricante della bomba è Nick Foster, esterno alla Confraternita e proprietario del poligono. E grazie al legame che Maggie riesce ad instaurare con un membro della Confraternita, la squadra riuscirà a sventare l’attentato. Nel cast, Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

Alle 22.10, in prima visione assoluta sempre su Rai2, continua la seconda stagione di “Fbi International”, la serie sugli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia incaricata di proteggere i cittadini statunitensi all’estero, che ha il suo quartier generale a Budapest. In “Un bugiardo patentato”, il rapimento di una donna permette alla squadra di scoprire che il suo fidanzato, un incallito bugiardo, è in realtà un ricercato truffatore seriale che dopo aver conosciuto le sue vittime sulle app di incontri, sottrae soldi alle donne con cui intrattiene delle relazioni per mantenere il suo ricco stile di vita. Nel frattempo, la relazione tra Raines e Maya diventa seria, provocando il turbamento di Vo. Tra gli interpreti, Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.