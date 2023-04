“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta la storia di Andrea Giorgetti

Nel pomeriggio su Rai 1 torna “A sua Immagine”: Lorena Bianchetti incontra Andrea Giorgetti un imprenditore di Prato uscito dal tunnel della droga

Nuovo appuntamento con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 8 aprile, alle 16.00 su Rai 1. Nella puntata Lorena Bianchetti incontra Andrea Giorgetti un imprenditore di Prato proprietario di due aziende tessili che guadagnava fino a quattro mila euro al giorno, ma era capace di spenderne fino a mille in sostanze stupefacenti. Una dipendenza fatale che lo costringe a perdere tutto, lavoro, casa, macchina e non trovare più un orizzonte di senso per la sua vita. Lo salva un’amica che lo conduce alla Comunità Cenacolo fondato da suor Elvira Petrozzi.

Andrea Giorgetti esce dalle dipendenze, scopre la fede, si sposa e oggi ha due bambini e dirige, insieme alla moglie, la comunità di Roma seguendo decine di giovani e aiutandoli a trovare una nuova vita perché, come dice suor Elvira: “Chiedono la vita, non da mangiare e da dormire, ma di poter vivere”. A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. Settima puntata itinerante in Turchia prima del tragico evento e non nei luoghi del terremoto. La Cappadocia, nell’Anatolia centrale, con le sue guglie e pinnacoli naturali formati dalle erosioni vulcaniche costituisce uno dei luoghi più originali e unici al mondo. Nella Valle di Goreme sono disseminate più di 150 chiese rupestri, monasteri, cappelle decorate, tutti edifici rigorosamente scavati nella roccia. Un luogo della memoria dove risuona l’annuncio di Pasqua: “Cristo è risorto!”, il vero inizio del mistero cristiano.