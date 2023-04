Previsioni meteo 7 aprile 2023: goccia fredda in transito

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 7 aprile 2023: passaggio perturbato prima di Pasqua con piogge e nevicate a quote collinari

Dopo il miglioramento delle condizioni meteo delle ultime ore, un nuovo impulso perturbato inizia a scendere dal nord Atlantico e all’orizzonte si intravede di nuovo il maltempo. Una piccola goccia fredda si isolerà dal flusso atlantico tra le Isole Britanniche e la Francia e inizierà a scendere verso sud-est. Raggiungerà l’Italia entro la seconda parte di giornata di oggi, portando maltempo diffuso al Nord con acquazzoni e temporali ed anche neve fino a quote medio-basse.

Nella giornata di sabato, l’impulso perturbato proseguirà il suo moto verso sud-est portando maltempo prima sulle regioni centrali e nella seconda parte di giornata raggiungerà anche quelle meridionali. Clima freddo che permetterà la neve di scendere anche in Appennino, localmente anche sotto i 1000 metri su quello centro-settentrionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 7 Aprile 2023.

AL NORD

Al mattino nuvolosità al Nord-Ovest con fenomeni isolati e neve oltre i 1200 metri, poco o irregolarmente nuvoloso altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi e neve oltre i 900-1200 metri. In serata ancora piogge sparse e neve oltre gli 800-1100 metri, più asciutto al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Toscana, asciutto altrove con cieli per lo più soleggiati. Tempo in peggioramento tra la serata e la notte con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 900-1200 metri, più asciutto sui settori adriatici.

In Toscana tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Peggiora tra pomeriggio e sera con piogge e temporali sparsi in arrivo a partire dalle zone occidentali. Fenomeni localmente anche intensi anche in nottata con quota neve in calo fino a 900-1100 metri sui rilievi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati e qualche nube nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con tempo asciutto. Da segnalare solo qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi, specie meridionali. Ampi spazi di sereno tra la sera e la notte.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, in lieve calo al Sud; massime in lieve calo al Nord e stabili o in aumento sul resto d’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .