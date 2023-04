Kira online con “Naufrago dell’esistenza”

“Naufrago dell’esistenza” nuovo singolo di Kira, secondo con Sorry Mom!, è una canzone autobiografica nella quale l’artista analizza il suo vissuto e le sue esperienze

“Naufrago dell’esistenza” nuovo singolo di Kira, secondo con Sorry Mom!, è una canzone autobiografica nella quale l’artista analizza il suo vissuto e le sue esperienze cercando di fare il punto della situazione, ponendosi domande sull’esistenza stessa.

Anche in questo brano Kira fa un viaggio nell’ introspettivo osservando la fragilità delle relazioni tra le persone: rapporti complicati che finiscono, persone che conosciamo da una vita che possono a volte rivelarsi perfetti sconosciuti, mancanza di punti di riferimento che ci fanno sentire soli e spaesati in un mondo che non dà spiegazioni e in cui non ci sono certezze.

“Qual è il nostro scopo? Verso dove stiamo andando? Siamo veramente liberi o tutto ciò che ci circonda è stato confezionato e preparato apposta per illuderci di essere padroni del nostro destino? Abbiamo veramente una scelta?”

Questi gli interrogativi che si pone Kira in “Naufrago dell’esistenza” e che difficilmente troveranno mai una risposta.

L’unica alternativa che rimane all’uomo è la vita, nella consapevolezza che ci sono molti altri naufraghi che cercano di sopravvivere in questo mare di incertezze.

Kira è un progetto nato dall’idea di Massimiliano Corte, cantautore veneto, che attraverso i suoi brani cerca un modo di raccontare sé stesso, la fragilità e le difficoltà delle relazioni umane.

Continuamente in balia degli eventi, costantemente in lotta contro le sue paure, come un pendolo che oscilla tra dolore e noia passando attraverso l’intervallo fugace del piacere e della gioia.

Con la sua musica cerca di mitigare il senso di inadeguatezza nei confronti della propria vita e dei meccanismi di un mondo in continuo mutamento.