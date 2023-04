Kasya Denisevich in libreria con “Vicini”

Esce in libreria “Vicini” di Kasya Denisevich, il nuovo libro illustrato edito da 24 ORE Cultura, dedicato ai piccoli lettori dai 5 agli 8 anni

Pagina dopo pagina il volume esplora i modi in cui pensiamo ai nostri vicini di casa, sempre presenti intorno a noi, ma in qualche modo sorprendentemente sfuggenti. Il più delle volte sono un mistero, una presenza suggerita da bassi ronzii, passi o forse da una porta sbattuta, e rimangono estranei finché non prendiamo la coraggiosa e rassicurante decisione di entrare in contatto con loro.

Questo libro, unico nel suo genere, unisce un testo avvincente a una narrazione visiva dinamica, con illustrazioni in bianco e nero che sfumano il confine tra immaginazione, sogno e realtà, per riflettere su come mappiamo il paesaggio del vasto mondo che ci circonda, a partire dalla persona che si trova dall’altra parte del muro del nostro appartamento.